No es Quevedo, pero casi: el Lingua Urbana de Santiago completa su cartel con "un dos artistas máis solicitados do panorama"
El festival regresa el viernes 28 de agosto a la Cidade da Cultura con un cartel que cuenta con algunas de las figuras más destacadas de la escena urbana a nivel gallego y nacional
Santiago es sinónimo de grandes festivales. Más allá de O Son do Camiño, O Gozo Festival o el Festival Jaleo!, la capital gallega sumó el pasado año un nuevo festival especializado en la música urbana: el Lingua Urbana Fest.
Tras arrasar en su estreno en Santiago, así como en su segunda edición celebrada el 27 de marzo en Vigo, el festival regresará a donde todo empezó, a Compostela, para su tercera edición con un completo cartel con algunos de los nombres más destacados de la industria a nivel nacional y gallego.
La tercera edición del festival tendrá lugar el viernes 28 de agosto en la Cidade da Cultura, siempre que el tiempo no lo impida como ocurrió en la edición anterior que terminó celebrándose en el Multiusos Fontes do Sar.
Un cartel de grandes nombres
En los últimos días, el Lingua Urbana anunció tanto la puesta a la venta de las entradas (desde 30 euros en fourvenues) como el cartel de esta edición, anunciando este miércoles la última de sus incorporaciones, "unha das máis importantes da nosa terceira edición".
A la ya conocida presencia de Yung Beef, Dirty Suc, 9Louro, Lg1do, Sote, Carlos Barral y Valesk8, o la reciente confirmación del compostelano Arce, se suma ahora la confirmación del artista canario Abhir en el que será su único concierto en Galicia este año.
"Un dos artistas máis solicitados do panorama nacional"
Con más de 565 mil oyentes mensuales en Spotify, Abhir es, como señalan desde la organización, "un dos artistas máis solicitados do panorama nacional". De ascendencia india, el artista canario ha logrado fusionar en sus temas elementos propios de la cultura canaria e india para crear un sonido único y que no deja de ganar adeptos.
A lo largo de su carrera colaboró con algunos de los nombres más destacados de la industria musical española como Delaossa, Recycled J, Quevedo o Cruz Cafuné. Precisamente junto a estos dos últimos, Abhir fue uno de los artistas que participaron en el conocido tema Cayó la noche Remix, la canción que empezó el fenónemo Quevedo.
Una confirmación que coincide con el lanzamiento de su nuevo trabajo
Tras tres años sin sacar álbum, Abhir ha regresado este año con el lanzamiento de UltraSwan, su tercer disco, que vio la luz el pasado viernes 22 de mayo.
En este trabajo, en el que el rap melódico, el R&B alternativo, el pop electrónico y elementos experimentales se mezclan para crear un sonido único, Abhir ofrece su versión más madura con una popuesta que utiliza la metáfora del cisne negro para mostrar su dualidad musical y personal.
Un nuevo concierto en Santiago a principios de 2027
El Lingua Urbana Fest no será la única opción para ver al artista canario en los próximos meses en Santiago.
Este martes, Abhir ha anunciado las fechas de la gira alrededor de su último trabajo, un tour que comenzará en octubre de este año en Sevilla y que tras recorrer toda España, México, Londres o Berlín llegará el 28 de enero del próximo año a la Sala Capitol en el que será su único concierto en Galicia como parte de su gira.
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- El colegio Peleteiro de Santiago pasa a integrarse en el grupo internacional Globeducate
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”
- Adiós a las conexiones perdidas: el aeropuerto de Santiago, referente internacional en fluidez operativa
- Las obras en el aeropuerto de Santiago entran en la última fase con los vuelos de calibración: reabrirá el jueves
- Así fue la tormenta eléctrica que iluminó el cielo de Santiago este domingo: más de 2.000 rayos cayeron en Galicia