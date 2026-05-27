No es Quevedo, pero casi: el Lingua Urbana de Santiago completa su cartel con "un dos artistas máis solicitados do panorama"

Santiago es sinónimo de grandes festivales. Más allá de O Son do Camiño, O Gozo Festival o el Festival Jaleo!, la capital gallega sumó el pasado año un nuevo festival especializado en la música urbana: el Lingua Urbana Fest.

Tras arrasar en su estreno en Santiago, así como en su segunda edición celebrada el 27 de marzo en Vigo, el festival regresará a donde todo empezó, a Compostela, para su tercera edición con un completo cartel con algunos de los nombres más destacados de la industria a nivel nacional y gallego.

La tercera edición del festival tendrá lugar el viernes 28 de agosto en la Cidade da Cultura, siempre que el tiempo no lo impida como ocurrió en la edición anterior que terminó celebrándose en el Multiusos Fontes do Sar.

Sar retumba con el festival Lingua Urbana / Jesús Prieto

Un cartel de grandes nombres

En los últimos días, el Lingua Urbana anunció tanto la puesta a la venta de las entradas (desde 30 euros en fourvenues) como el cartel de esta edición, anunciando este miércoles la última de sus incorporaciones, "unha das máis importantes da nosa terceira edición".

A la ya conocida presencia de Yung Beef, Dirty Suc, 9Louro, Lg1do, Sote, Carlos Barral y Valesk8, o la reciente confirmación del compostelano Arce, se suma ahora la confirmación del artista canario Abhir en el que será su único concierto en Galicia este año.

El artista canario Abhir / Instagram

"Un dos artistas máis solicitados do panorama nacional"

Con más de 565 mil oyentes mensuales en Spotify, Abhir es, como señalan desde la organización, "un dos artistas máis solicitados do panorama nacional". De ascendencia india, el artista canario ha logrado fusionar en sus temas elementos propios de la cultura canaria e india para crear un sonido único y que no deja de ganar adeptos.

A lo largo de su carrera colaboró con algunos de los nombres más destacados de la industria musical española como Delaossa, Recycled J, Quevedo o Cruz Cafuné. Precisamente junto a estos dos últimos, Abhir fue uno de los artistas que participaron en el conocido tema Cayó la noche Remix, la canción que empezó el fenónemo Quevedo.

Una confirmación que coincide con el lanzamiento de su nuevo trabajo

Tras tres años sin sacar álbum, Abhir ha regresado este año con el lanzamiento de UltraSwan, su tercer disco, que vio la luz el pasado viernes 22 de mayo.

En este trabajo, en el que el rap melódico, el R&B alternativo, el pop electrónico y elementos experimentales se mezclan para crear un sonido único, Abhir ofrece su versión más madura con una popuesta que utiliza la metáfora del cisne negro para mostrar su dualidad musical y personal.

Un nuevo concierto en Santiago a principios de 2027

El Lingua Urbana Fest no será la única opción para ver al artista canario en los próximos meses en Santiago.

Noticias relacionadas

Este martes, Abhir ha anunciado las fechas de la gira alrededor de su último trabajo, un tour que comenzará en octubre de este año en Sevilla y que tras recorrer toda España, México, Londres o Berlín llegará el 28 de enero del próximo año a la Sala Capitol en el que será su único concierto en Galicia como parte de su gira.