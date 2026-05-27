De Luis Zahera a Festicultores: así serán las fiestas del barrio de Fontiñas en Santiago

La cuenta atrás ha llegado a su fin: ya conocemos el cartel de las fiestas del barrio de Fontiñas, en Santiago. La comisión de jóvenes -que recuperó esta celebración en 2025 tras diez años sin celebrarse-, acaba de desvelar la programación completa con un cartel elaborado por Joseba Silvent (@pinta.enxebre).

Las fiestas, que tendrán lugar del 12 al 14 de junio de 2026, llenarán el barrio compostelano con una amplia gama de actividades. Pasacalles, tardeo, verbena, mercado artesanal y propuestas infantiles forman parte de unas fiestas que culminarán con la presencia de Luis Zahera y Festicultores, dos de los grandes reclamos.

Cartel fiestas Fontiñas 2026

Viernes 12 de junio

Las fiestas de Fontiñas arrancarán el viernes 12 de junio con un pasacalles a cargo de los Muiñeiros do Sarela, que recorrerán las calles del barrio "con alegría e moita música" hasta el campo de la fiesta.

La verbena estará protagonizada por el Trío Alborada, -"porque cando algo funciona, para que mudalo?"-, mientras que la discomóvil CDC Visual pondrá el ritmo a la noche para los más fiesteros.

Sábado 13 de junio

Tras el éxito del año pasado, la jornada del sábado comenzará con el Mercadiño artesanal, que permanecerá abierto de 11.00 a 20.00 horas en la rúa de Roma (frente a las escaleras del Parque Carlomagno).

Paralelamente, en el Parque do Vieiro se celebrará una de las grandes novedades de estas fiestas: el Cativiñas. Un espacio dirigido a los más pequeños de la casa que contará con juegos tradicionales, obradoiros, cuentacuentos y espectáculos de magia y música en directo durante todo el día.

Organizada por el Espazo De Lecer María Miramontes y Construíndo Barrio Fontiñas, con colaboración de Raxoi y Área Central, será gratuito y contará con la presencia de Antón Nogueira, Pakolas y Laura Romero.

La sesión vermú contará con la Orquestra Compostela que, junto a la discomóvil Superfabrik también amenizarán la verbena.

Pero antes, habrá un tardeo musical con Dub Mono Hifi y amigxs en el mirador del Parque de Carlomagno.

Domingo 14 de junio

El domingo es el turno de disfrutar con la Banda Municipal de Compostela que dará pasa a uno de los momentos más esperados de las fiestas de Fontiñas: el vermú con Luis Zahera para cerrar la celebración. Pero, por si eso no fuera suficiente, los Festicultores pondrán el broche final.

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