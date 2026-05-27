De Luis Zahera a Festicultores: así serán las fiestas del barrio de Fontiñas en Santiago
La programación incluye pasacalles, tardeo, verbena, mercado artesanal y propuestas infantiles para las fiestas del 12 al 14 de junio
La cuenta atrás ha llegado a su fin: ya conocemos el cartel de las fiestas del barrio de Fontiñas, en Santiago. La comisión de jóvenes -que recuperó esta celebración en 2025 tras diez años sin celebrarse-, acaba de desvelar la programación completa con un cartel elaborado por Joseba Silvent (@pinta.enxebre).
Las fiestas, que tendrán lugar del 12 al 14 de junio de 2026, llenarán el barrio compostelano con una amplia gama de actividades. Pasacalles, tardeo, verbena, mercado artesanal y propuestas infantiles forman parte de unas fiestas que culminarán con la presencia de Luis Zahera y Festicultores, dos de los grandes reclamos.
Cartel fiestas Fontiñas 2026
Viernes 12 de junio
Las fiestas de Fontiñas arrancarán el viernes 12 de junio con un pasacalles a cargo de los Muiñeiros do Sarela, que recorrerán las calles del barrio "con alegría e moita música" hasta el campo de la fiesta.
La verbena estará protagonizada por el Trío Alborada, -"porque cando algo funciona, para que mudalo?"-, mientras que la discomóvil CDC Visual pondrá el ritmo a la noche para los más fiesteros.
Sábado 13 de junio
Tras el éxito del año pasado, la jornada del sábado comenzará con el Mercadiño artesanal, que permanecerá abierto de 11.00 a 20.00 horas en la rúa de Roma (frente a las escaleras del Parque Carlomagno).
Paralelamente, en el Parque do Vieiro se celebrará una de las grandes novedades de estas fiestas: el Cativiñas. Un espacio dirigido a los más pequeños de la casa que contará con juegos tradicionales, obradoiros, cuentacuentos y espectáculos de magia y música en directo durante todo el día.
Organizada por el Espazo De Lecer María Miramontes y Construíndo Barrio Fontiñas, con colaboración de Raxoi y Área Central, será gratuito y contará con la presencia de Antón Nogueira, Pakolas y Laura Romero.
La sesión vermú contará con la Orquestra Compostela que, junto a la discomóvil Superfabrik también amenizarán la verbena.
Pero antes, habrá un tardeo musical con Dub Mono Hifi y amigxs en el mirador del Parque de Carlomagno.
Domingo 14 de junio
El domingo es el turno de disfrutar con la Banda Municipal de Compostela que dará pasa a uno de los momentos más esperados de las fiestas de Fontiñas: el vermú con Luis Zahera para cerrar la celebración. Pero, por si eso no fuera suficiente, los Festicultores pondrán el broche final.
Completan las fiestas el punto violeta gestionado por compañeras de Movemento pola Paz y un pulpeiro. ¿Te las vas a perder?
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