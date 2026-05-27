Pago a provedores
O PSOE critica o «caos absoluto» da xestión económica municipal de Santiago
O período medio de pagamento, apuntan que está en 84 días cando a norma marca 30
A concelleira do grupo municipal socialista Marta Abal denunciou este martes o «caos absoluto» na xestión económica do Concello tras coñecérense os últimos datos publicados polo Ministerio de Facenda sobre o período medio de pago e as cantidades pendentes cos provedores. Segundo explicou, en marzo de 2026 o Concello situouse «nun período medio de pago de 84,87 días, o peor dato rexistrado nun mes de marzo dende o ano 2020».
«En marzo de 2020 o Concello pagaba en 48 días e agora paga en máis de 84», advertiu Abal para subliñar que o atraso «empeorou máis dun 75%». A concelleira alertou tamén de que o importe pendente de pago ascende xa a case 15,5 millóns de euros. «O Concello paga tarde e acumula cada vez máis importe pendente de pago aos provedores».
Marta Abal destacou que os datos do primeiro trimestre de 2026 son «aínda máis preocupantes», cunha media de 79,96 días para pagar facturas. «Hai que recordar que a lei fixa un prazo de pagamento de 30 días e o Concello de Santiago tarda case 80 días en pagar», criticou. Neste sentido, asegurou que o problema «non é de liquidez», senón «a absoluta falta de xestión e de rumbo» do executivo de Goretti Sanmartín.
A edil apuntou que o executivo municipal «decidiu ao inicio do mandato centralizar a xestión económica na Coordinación xeral, unha medida que o grupo socialista xa advertira que era totalmente errada». E en relación con isto Abal tamén sinalou que «a recente modificación da relación de postos de traballo evidencia que o propio goberno local se está dando conta dese erro» ao eliminar parte dos postos creados para a centralización.
Liquidación de 2025
Marta Abal mostrou a súa preocupación porque o Concello siga sen aprobar a liquidación do orzamento de 2025, cando debería estar asinada dende finais de marzo. «Estamos a 26 de maio e aínda non temos liquidación», e advertiu que isto «ten un efecto inmediato no retraso dos pagos aos provedores».
A edil criticou unha vez máis a «falta de planificación nos contratos municipais e alertou de que servizos importantes», coma a xestión da auga, «seguen en situación precaria ou afrontan a súa caducidade sen novos expedientes licitados».
