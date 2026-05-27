Un padre de Santiago denuncia la proliferación de jeringuillas en el Campus Sur: "Cuando veo a mi hija con una en la mano casi me da algo"
Apunta que la presión que se está haciendo sobre tráfico de drogas en el barrio de Santa Marta, está desplazando a los toxicómanos a puntos cercanos para consumir sus dosis
El suceso no tuvo consecuencias para la pequeña
Un padre de Santiago vivió este lunes un momento realmente angustioso. Lo que era una tarde tranquila y de disfrute junto a sus hijos en el entorno del Campus Sur, se tornó para este compostelano en una pesadilla cuando uno de ellos, la mayor de 9 años, apareció junto a él con una jeringuilla en la mano que previamente había utilizado un toxicómano y había dejado tirada en las inmediaciones.
"Los niños estaban jugando en el antiguo campo hockey al lado del Colegio Mayor Fonseca, donde ahora se celebra la 'Romaría das Flores', y en un momento dado se acercaron a los soportales de la residencia". Así comienza su relato a EL CORREO GALLEGO este padre, el cual indica que al rato, "me aproxime para ver por donde andaban porque llevaban unos minutos por allí".
Fue en ese instante cuando este residente del barrio de San Lorenzo se quedó helado ante la imagen que estaba presenciando: "Me encontré a mi hija mayor con una jeringuilla en la mano, casi me da algo", explica.
Un momento de tensión que, por suerte, no tuvo consecuencias para la pequeña, pero que este santiagués quiere denunciar, ya que, según pudo comprobar a posteriori, "estábamos rodeados de ellas con un montón de niños jugando por allí".
Reclama más vigilancia y limpieza
Tras el mal trago pasado por este padre, el propósito de su denuncia a este diario es el de que se controle más la zona. Reclama "más vigilancia" y "más limpieza" para un punto de Santiago muy utilizado por todo tipo de personas, pero sobre todo por muchas familias con hijos y con mascotas que se aproximan hasta el jardín que antiguamente albergó el campo de hockey a pasar las tardes de buen tiempo.
Apunta al Banco do Pobre
Los problemas de convivencia que generan las personas toxicómanas que acuden al Banco do Pobre son de sobra conocidos por todos. Desde hace meses, las denuncias de residentes y asociaciones de vecinos de Santa Marta, han hecho que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incrementen su presencia en el barrio para intentar poner freno al tráfico de drogas en esta zona residencial de Santiago.
Una situación que estaría desplazando a las personas con problemas de adicción a otros puntos cercanos para poder consumir sus dosis, lo que ha provocado que el Campus Sur se convierta ahora en una las zonas escogidas por estas: "Todos sabemos de donde vienen, como los han echado del Banco do Pobre ahora vienen hacia aquí", concluye este padre.
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