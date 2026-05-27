Centros socioculturais
O persoal dos CSC de Santiago reclama a débeda por vía xudicial ante a demora no pago
Raxoi espera un informe para completar o proceso, pero non ofrece prazos
As cantidades retidas non serán suficientes para abonar todas as nóminas
O persoal dos centros socioculturais afectado polos impagos de Serviplus, a anterior concesionaria, vén de iniciar accións pola vía xudicial para reclamar esta débeda ante a demora e a falta de prazos concretos por parte do Concello de Santiago para facerse cargo da mesma. A empresa deixou de abonar as nóminas en outubro e Raxoi decidiu reter as facturas para posteriormente negociar unha cesión da débeda e efectuar os pagos directamente, pero chegou un punto no que "non se pode esperar máis", sinala a delegada sindical da CIG, Carme Iglesias.
Iglesias explica que a representación sindical recomendou ás traballadoras acudir aos xulgados hai tres semanas porque "nós temos ata setembro para denunciar", tendo en conta que o prazo para reclamar as cantidades pendentes é dun ano e o primeiro impago data de outubro do 2025. Iglesias detalla que a denuncia diríxese "en primeira instancia a Serviplus, que é a debedora principal; en segundo lugar a Os Ventos -actual concesionaria- porque hai un dereito de solidaridade e de subrogación; e en último caso, se as dúas empresas se declararan insolventes ou non puideran afrontar os pagos, ao Concello".
Fontes do goberno local explican que seguen traballando para facer efectivos os pagos no marco dun procedemento "complexo". Así, apuntan que os servizos económicos requiriron un informe da asesoría xurídica "para determinar a orde de pago, habida conta de que a maiores das nóminas das traballadoras, a empresa Serviplus mantiña outras débedas, entre elas coa Seguridade Social". Iglesias confirma que se lles trasladou a elaboración deste informe e que "esta semana debería estar feito para autorizar despois os pagos", pero matiza que "son palabras, xa levamos esperando moito tempo e fiámonos o xusto".
Cantidades insuficientes
A reclamación da débeda de Serviplus coa Seguridade Social foi outro dos detonantes que motivaron a recomendación de acudir aos xulgados. Segundo Iglesias, "aféctanos directamente porque primeiro ten que cobrar a Seguridade Social e despois teñen que cobrar as traballadoras". Ademais, estiman que a cantidade retida por Raxoi á empresa é insuficiente para cubrir ambos pagos, o que implica que haberá unha parte do persoal que non cobrará por esta vía en ningún caso. "Vai por orde de rexistro, o que supón que as 10 ou 12 últimas persoas xa teñen que denunciar si ou si", aclara a representante sindical.
Ademais, Iglesias lembra que Raxoi retivo as facturas entre setembro e decembro, momento no que a empresa deixou de envialas, polo que as nóminas comprendidas entre xaneiro e abril non dispoñen desta cobertura. "Se non hai retención de pago, o Concello non se pode facer coa débeda. Ou se fai cargo Os Ventos ou o Concello a través de sentenza xudicial, ou recorremos ao Fogasa".
Comunicación "pouco fluída"
A débeda non é a única preocupación do persoal do servizo, xa que Iglesias lamenta que nas primeiras semanas coa nova concesionaria "as cousas están funcionando mal" cunha comunicación "pouco fluída". Así, relata que Os Ventos está tomando decisións que "non lle aceptamos de ningunha maneira", xa que implican "prácticamente modificacións substanciais do contrato".
Desde Raxoi sosteñen que ao estarse iniciando un novo contrato, "é habitual que existan desaxustes". O goberno local agrega que "está especialmente vixilante, co obxectivo de que o servizo se preste nas mellores condicións".
