Entrevista | Marcos Díaz González Director do Aeroporto de Santiago-Rosalía de Castro
"A ruta con Nova York é estratéxica para Galicia polo aumento das opcións de conexión internacional"
A poucas horas de retomar a actividade do aeroporto de Santiago despois de 35 días pechado por obras na pista, o director da terminal compostelana amosa o seu optimismo de cara ao futuro pola chegada de novas compañías e destinos
O Aeroporto de Santiago-Rosalía de Castro retoma a actividade este xoves despois de 35 días pechado pola renovación do pavimento da pista. O seu director, Marcos Díaz González, charla con EL CORREO GALLEGO sobre a culminación deste proceso e as expectativas para os próximos meses. Na xornada previa á chegada do primerio voo de United Airlines desde Nova York, sinala esta ruta como estratéxica para Galicia e remarca a importancia de converter a terminal compostelá na porta de entrada do tráfico transoceánico para todo o Noroeste peninsular.
Volve a actividade ao aeroporto despois de 35 días de peche polas obras. Como foi este proceso?
Foron días bastante máis complicados que estando aberto. A operativa diaria está máis engrasada, obviamente sempre xorden problemas, pero a obra da pista foi un reto a todos os niveis. Afortunadamente, todo saíu segundo estaba programado, cumpriuse a programación, os distintos fitos que estaban marcados para chegar a tempo a máis que dabondo para a apertura de mañá.
Xa se percibe que hai actividade. Quedan detalles por pulir nestas últimas horas?
Os traballadores que vemos hoxe están máis enfocados á nova operativa que comeza mañá. Son traballadores da compañía United Airlines, que están poñendo a punto todos os sistemas, entrenando os axentes de handling e distintos concesionarios comerciais que están poñendo todo todo a punto para a reapertura. A nivel de infraestrutura. está todo está todo listo, soamente os quedan pasaxeiros e os avións.
Foi unha obra de gran calado, pero van notar algo diferente os usuarios?
A finalidade da obra foi precisamente manter o nivel de seguridade que viñamos mantendo ata agora. A obra necesariamente ten que ser transparente tanto para as compañías como para os pasaxeiros. Todo ten que seguir funcionando exactamente igual como ata agora. A única diferencia é que estamos preparados para absorber a operativa prevista durante moitos anos, tanto a nivel de pista como de sistemas de aterraxe. A nivel de infraestrutura temos capacidade suficiente para soportar o desenvolvemento previsto durante bastantes anos.
Novas rutas internacionais
Coa reapertura vanse poñer en marcha tres novas rutas internacionais nos próximos días. Supón un estímulo para esta nova etapa?
Son boas noticias, non cabe dúbida, tendo en conta a previsión que tiñamos a finais do ano pasado. O feito de que as compañías que xa operan con nós sigan apostando por Santiago, incrementando frecuencias en destinos e asistentes, incluso incorporando novos destinos ao panel de voos, e que novas compañías aposten por Santiago como infraestrutura e por Galicia como destino é unha noticia positiva. Invita ao optimismo de cara aos vindeiros meses e e anos.
A máis atractiva a priori é a conexión con Nova York, que ademais conecta Santiago directamente cun mercado turístico moi puxante. Como valora esta incorporación?
A ruta directa entre Santiago e Nova York é tremendamente estratéxica para Galicia porque incrementa de forma moi significativa as nosas posibilidades de conexión internacional. Desde Nova York pódese voar a todo o continente norteamericano. A nivel de chegadas e de turismo tamén supón unha mellora substancial ao converter Santiago na principal porta de entrada do tráfico transoceánico, non só para Galicia, senón para todo o noroeste peninsular. É unha oportunidade moi boa para atraer turismo de longo radio que ten un nivel de calidade moi elevado.
Caída do tráfico nos últimos meses
As novas rutas arrancan despois dunha etapa complicada, cunha perda do 30 % dos pasaxeiros no comezo deste ano. Están identificadas as causas?
Como a xente sabe, Ryanair pechou a base que tiña no noso aeroporto. Concentraba aproximadamente o 45 % da oferta de prazas do aeroporto e recortou a súa oferta nun 70 %. Isto tradúcese nun 30 % de baixada que vimos sufrindo desde outubro ou novembro do ano pasado. A previsión que tiñamos ata abril vaise cumprindo. Non obstante, somos optimistas de cara ao futuro por estas novas incorporacións que estamos tendo e a aposta que están facendo non só as novas compañías que están aparecendo, senón as que xa operaban en Santiago, incrementando frecuencias e novos destinos.
