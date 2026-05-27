Sanmartín y Crujeiras activan una nueva etapa de colaboración entre Concello y USC para afrontar retos compartidos

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo junto a sus respectivos equipos para abordar asuntos de interés común e iniciar los contactos técnicos y entre departamentos de cara a afrontar los principales retos compartidos.

Por parte del Ayuntamiento, además de la alcaldesa, estuvieron el coordinador, José Antón Freire; la teniente de alcaldesa y concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud, María Rozas; la concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación y Memoria Histórica, Míriam Louzao; el concejal de Obras, Jesús Domínguez; la concejala de Deportes, Fiestas y Rural, Pilar Lueiro; y el concejal de Urbanismo, Vivienda y Ciudad Histórica, Iago Lestegás.

Por parte de la Universidad, además de la rectora, estuvieron los vicerrectores de Estudiantado, Igualdad, Diversidad y Bienestar, Lorena Añón; de Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad, Pablo Durán; de Cultura, Lengua y Patrimonio, Ana Cabanas Iglesias, y de Innovación y Transferencia del Conocimiento, Marcelo Manero, además del gerente, Juan Díaz Villoslada, y del jefe de gabinete, Emilio Martínez.

La vivienda, el estado del Campus, la emergencia climática, algunos de los retos a abordar entre USC y Concello

Esta reunión tuvo lugar después de que la alcaldesa de Santiago recibiera el pasado día 6 de mayo a Rosa Crujeiras en la que fue la primera visita institucional al Ayuntamiento desde su nombramiento. Tras ese primer contacto institucional, en el que la rectora firmó en el Libro de Honor, y en el que participaron miembros de toda la corporación, Sanmartín y Crujeiras concordaron en la necesidad de reforzar la colaboración mantenida en los últimos años y en explorar nuevos proyectos conjuntos en beneficio de la ciudadanía.

Entre los ejes ya en marcha, la alcaldesa destacó “a asistencia no que ten que ver co novo modelo turístico, o deseño de estratexias verdes e a loita contra o cambio climático”.

Precisamente, la emergencia climática y la sostenibilidad figuran entre los grandes retos señalados por la rectora, que también puso el foco en la diversificación económica a través de la innovación: “A creación de empresas de base tecnolóxica en distintos sectores na contorna de Santiago podería axudar á diversificación das bases económicas”, dijo. Junto a esto, apostó por “abrir os nosos espazos e que sexan espazos de convivencia coa cidade”.

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Otro de los asuntos abordados fue el estado y la gestión del campus universitario. Según explicó Sanmartín, “os equipos técnicos da Universidade e do Concello” trabajan ya para delimitar responsabilidades en el mantenimiento y ordenar los espacios. La vivienda es otra de las prioridades. Al respecto, la alcaldesa apuntó que la declaración de zona de mercado residencial tensionado podría "facilitar" la aplicación de medidas para favorecer la residencia en Santiago.