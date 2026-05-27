Senén Barro: "A única forma de que a IA mellore a saúde é non deshumanizar os servizos sanitarios"

La Cátedra CAMELIA USC-Plexus de IA aplicada a la Medicina Personalizada de Precisión encara su último año de actividad centrada en reforzar la formación y analizar la percepción social sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Así lo explicó Senén Barro, director científico de la cátedra, en conversación con EL CORREO GALLEGO, en la que advirtió de las “carencias extraordinarias” existentes tanto entre estudiantes de Ciencias da Saúde como entre profesionales y responsables públicos.

Con motivo de la presentación este martes en el Colexio de Fonseca de los principales resultados de la primera fase de CAMELIA, Barro destacó que uno de los grandes problemas es que muy pocos grados sanitarios incorporan contenidos relacionados con la inteligencia artificial, pese a que esta tecnología se está integrando de manera acelerada en los sistemas de salud. También alertó del desconocimiento existente entre gestores, directivos y responsables de políticas públicas sobre cuestiones técnicas, legales y éticas vinculadas a estas herramientas.

“Non estamos falando de formar especialistas en IA, senón de que a xente nun sector tan sensible como a prestación de servizos sanitarios, donde se está integrando progresivamente e de modo acelerado a IA debe de ter unha adecuada formación para integrar no seu modus operandi este tipo de ferramentas”, afirmó.

La cátedra trabaja ahora en distintos informes para medir tanto la percepción social sobre el uso de la IA en salud como el grado de implantación de formación específica en este ámbito. El objetivo es orientar futuras políticas educativas y sanitarias y garantizar una implantación fiable de estas tecnologías en el sistema público de salud.

“Estamos xogando unha parte importante das nosas vidas en que a tecnoloxía non sólo entre para darnos as mellores prestacións sanitarias no sistema público de saúde, senón que o faga de forma confiable e para iso as persoas somos indispensables”, señaló.

"A USC ten un ecosistema ao redor da saúde, tanto en formación como en investigación, como en prestación de servizos de alta calidade”

Senén Barro puso además en valor el ecosistema gallego alrededor de la salud y de la inteligencia artificial, compuesto por universidades, centros de investigación, empresas y start-ups vinculadas al sector sanitario y tecnológico. “Concedéronlle esta cátedra á Universidade de Santiago porque temos un ecosistema ao redor da saúde, tanto en formación como en investigación, como en prestación de servizos de alta calidade”, destacó.

Entre las líneas de trabajo actuales de la cátedra figuran proyectos relacionados con el Centro de Protonterapia, el diseño de nuevos medicamentos y el desarrollo de herramientas tecnológicas de apoyo a la investigación. También avanzan en la creación de un observatorio “capaz de monitorizar en tempo real a conversación social sobre IA e saúde en redes sociais e webs especializadas”.

Sobre el impacto de esta tecnología en el ámbito sanitario, Barro defendió que la inteligencia artificial ayudará a mejorar la salud y facilitará avances médicos, aunque insistió en el papel clave que seguirán teniendo los profesionales sanitarios para evitar una atención deshumanizada.

“A intelixencia artificial está mellorando e mellorará a saúde. Pero non desde logo pensando en que vai a sustituir aos profesionais. A única forma para que IA mellore realmente a saúde é que a prestación de servizos sanitarios non se desumanice”, afirmó.

Barro insistió en que, pese al avance tecnológico, “aquí o ser humano é imprescindible” y advirtió de que “se non saben exprimilas ao máximo en beneficio dos pacientes estaremos perdendo oportunidades".

La jornada contó además con la participación de uno de los referentes mundiales en este ámbito, el investigador César de la Fuente, catedrático de la Universidad de Pensilvania. También intervinieron la rectora de la USC, Rosa Crujeiras; el socio director de Plexus, José Manuel Chao, y la directora general de IA del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Aleida Alcaide.