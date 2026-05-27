Aniversario
Vinte anos loitando pola música ao vivo
Clubtura reúne 36 salas e locais de lecer nocturno de toda Galicia que manteñen unha programación estable de concertos
Unha copa, uns amigos e unha boa música en directo, un plan perfecto para calquera día. A iso se dedican as entidades que integran Clubtura, a asociación de salas de música ao vivo que nacía hai agora 20 anos para unir forzas fronte ás administracións e reivindicar un traballo cultural que vai máis alá do puro lecer.
Dúas décadas atrás, unhas poucas salas xa consolidadas daquela -coma o Clavicémbalo en Lugo ou Mardi Grass da Coruña- uníanse para poñer en valor o traballo destes locais que programan música en directo e dan cabida a grupos consolidados pero tamén emerxentes.
Hoxe, a asociación Clubtura intégrana 36 salas, que se reuniron este martes na Sala Capitol para celebrar, non só os seus 20 anos, tamén a súa asemblea anual: valorar resultados, avanzar propostas e seguir marcando obxectivos.
No encontro da Sala Capitol reuníronse, con votos delegados, membros de varias das salas que integran Clubtura. Estiveron dende Vigo Ana da Sala Kominsky e Marcos de La Fábrica de Chocolate (presidente de Clubtura), Tomi da Sala Mardi Grass da Coruña, Nani da Sala Gatos de Melide, e Suso e Viturro da Pousa da Galiza Imaxinaria en Boiro. Pola parte compostelá: Angie da Borriquita de Belem, Sabela da Sala Fantástica e Andrés, Fran e Antonio da Sala Capitol.
“Pola cultura, e tamén polo emprego”
Tomi Legido, vicepresidente de Clubtura e representante da Mardi Grass, explica que do que se trataba hai 20 anos e do que se segue a tratar é de “reivindicar nas institucións o importante que é o noso sector, pola cultura, pero tamén polo emprego, e dende aí hai unha chea de cousas por facer. E moito que celebrar con estes 20 anos”.
Legido pon tamén o foco nas diferenzas entre as salas que conforman Clubtura, "un espazo tan complexo como é Sala Capitol, onde estamos agora mesmo, con capacidade para setecentas persoas en pleno centro de Galicia, e outra cousa é unha sala pequena na Pobra do Caramiñal ou en Ferrolterra".
Unha diferenza de tamaño e de localización que as fai diferentes para as administracións, non só en canto a axudas, tamén en canto aos circuítos aos que se pode optar. Agora mesmo Clubtura está pendente dun informe xurídico que acaba de presentarse e que "fai un repaso de leis que, dalgún xeito, ampara o traballo que facemos nas salas a nivel cultural e profesional", di Legido.
"Con este informe queremos dicirlle ás administracións que respalden o traballo que estamos a facer, que a normativa nos ampare, igual que fai con outros eventos musicais, e tamén tendo en conta esas salas máis pequenas que non están a entrar aínda en circuítos como a Rede Galega de Salas da Agadic -Axencia Galega de Industriais Culturais-, na que polo momento participan 16 salas de Clubtura, dun total de 36.
O problema das licenzas
Un dos problemas cos que se atopan as salas que integran Clubtura é o das licenzas municipais, pois non é o mesmo que unha sala privada teña programación cultural en Vigo, na Coruña ou en Santiago, por poñer tres exemplos. De feito, neste último caso, o de Compostela, as restriccións na cidade histórica son un obstáculo.
"Este informe xurídico busca unha forma para que a Xunta obrigue os concellos a facer o que non están a facer", comenta Legido, "e tamén sería unha interlocución válida a Federación Galega de Municipios e Provincias -Fegamp-".
Máis programa propio que subvencionado
A nivel de programación, Legido asegura que o volume, o calendario, das salas é por conta propia, "durante un ano, por poñer un exemplo, na Mardi Grass podemos programar 170 concertos, e entre eles só 5 ou 6 teñen apoio público". O demais chega por promoción directa ou como resultado do traballo para conseguir un patrocinador.
Legido menciona tamén que os custes desta "programación directa" teñen unha forma de reparto de custos, entre os que asumen os locais e os que asumen os artistas e os seus promotores... O que sempre foi aquilo de falar e chegar a acordos, para que nin salas, nin artistas, nin promotores perdan programando o evento. Un tipo de programación no que, sen ir máis lonxe, comezaron artistas coma Xoel López o Sés, hoxe consolidados, e quizais sen estes locais que arriscan e queren programar música ao vivo, non terían o nome que teñen.
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Luz verde definitiva a la capitalidad de Santiago: Rueda defiende la subida del 14 % y Sanmartín la considera “insuficiente”
- El colegio Peleteiro de Santiago pasa a integrarse en el grupo internacional Globeducate
- La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”
- Adiós a las conexiones perdidas: el aeropuerto de Santiago, referente internacional en fluidez operativa
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro
- Un joven armado con un cuchillo trata de apuñalar a otro y siembra el pánico en el Ensanche de Santiago