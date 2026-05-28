Aberto o prazo para solicitar aloxamento nas residencias da Universidade de Santiago: prazas, datas e prezos

A Universidade de Santiago (USC) convoca un total de 960 prazas de aloxamento no seu Servizo Universitario de Residencias para o curso 2026-2027. As persoas interesadas dispoñen de prazo ata as 14 horas do 22 de xuño para presentar a súa solicitude.

Do total, 856 resérvanse para estudantes de grao e 30 de mestrado oficial, 21 para estudantes de programas de doutoramento a tempo completo e investigadores en formación, 5 de posgraos propios e as restantes para estudantado con necesidades educativas específicas derivadas dunha condición de discapacidade.

A lista definitiva, 30 de xullo

A lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas coñecerase o 22 de xullo e, logo do prazo de emendas, a definitiva será pública o 30 de xullo. En cada movemento da lista de agarda será preciso que as persoas solicitantes confirmen expresamente o seu desexo de permanecer nela. Para iso, recibirán un aviso móbil en formato SMS que os advirta da situación na que se atopan nesa lista.

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A USC é, proporcionalmente ao seu volume de estudantado, a que máis prazas públicas de aloxamento dispón para o seu estudantado de todo o Estado. En concreto para o vindeiro curso, no campus compostelán ofrece as residencias universitarias Monte da Condesa e Burgo das Nacións e os colexios maiores Fonseca e Rodríguez Cadarso. En Lugo, a USC conta coa residencia universitaria Jesús Bal y Gay. Os prezos de aloxamento calcúlanse en función da Renda Persoal Dispoñible (RPD) e van, para un cuarto individual, dende os 62 aos 292 euros, e para un cuarto dobre compartido dos 46 aos 251.