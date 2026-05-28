Un hombre aparece muerto por una posible sobredosis en un narcopiso del barrio de Santa Marta
El suceso ha ocurrido en una vivienda que los vecinos vinculan al tráfico de drogas desde hace tiempo
La muerte de un hombre en un narcopiso de Santiago ha vuelto a encender las alarmas sobre el aumento del tráfico y consumo de drogas en pleno centro de la ciudad. La víctima falleció en una vivienda del barrio de Santa Marta, conocida en la zona por su vinculación con el menudeo de estupefacientes. Las primeras hipótesis apuntan a una posible sobredosis.
Los hechos, confirmados a este diario por la Policía Nacional, han movilizado tanto a efectivos sanitarios como a los propios agentes, que acudieron al inmueble tras recibirse un aviso alertando de que una persona se encontraba inconsciente. A pesar de los esfuerzos realizados por los servicios de emergencias, no fue posible reanimar a la víctima.
Estas mismas fuentes señalan a EL CORREO GALLEGO que será ahora la investigación la que determine las circunstancias exactas de esta muerte y si en el piso se estaba produciendo consumo o venta de droga en el momento del suceso. La vivienda ya figuraba entre los inmuebles denunciados reiteradamente por residentes de Santa Marta, un barrio donde desde hace meses se multiplican las quejas por la presencia de puntos de venta de estupefacientes.
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