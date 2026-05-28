Casa Amara llega a Santiago con gastronomía, música y experiencias culturales

Amara Brava Spritz llevará este sábado, 30 de mayo, a Santiago de Compostela una nueva edición de Casa Amara, su formato de evento efímero en el que combina gastronomía, música, creatividad y experiencias culturales. La cita tendrá lugar en el Restaurante Cacao, situado en la Rúa das Orfas, en la antigua fábrica de Chocolates Raposo.

La iniciativa llega a la capital gallega tras su primera edición en A Coruña y busca acercar al público el universo de Amara Brava Spritz, la bebida ready to drink de Corporación Hijos de Rivera, lanzada a finales de 2025.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer el producto y disfrutar de distintas propuestas pensadas para acompañar el consumo del spritz. Entre las 13.00 y las 15.00 horas, quienes pidan una Amara Brava Spritz podrán degustar una elaboración gastronómica exclusiva del chef Iago Pazos, disponible en unidades limitadas hasta fin de existencias.

Un programa con talleres, vinilos y tarot

Por la tarde, entre las 16.30 y las 18.30 horas, Casa Amara continuará con un taller creativo de la mano de Proxecto Bolina, en el que los participantes podrán personalizar un accesorio con materiales inspirados en el imaginario visual de la marca. Las plazas serán limitadas y podrán reservarse previamente a través del perfil de Instagram de Amara Brava Spritz.

La música tendrá también un papel destacado con una sesión en vinilo de DJMill, que acompañará el ambiente durante la tarde y la noche. Además, el evento contará con una tarotista, que realizará lecturas a los asistentes por orden de llegada.

Esta edición incorporará también la colaboración de Xacobe Pato, conocido por sus diarios semanales, que convertirá las experiencias vividas en Casa Amara en un fanzine exclusivo. El autor estará presente durante la jornada para firmar ejemplares, que se entregarán con cada consumición.

El espacio será transformado para la ocasión con una ambientación especial desarrollada junto al estudio Frida Kiwi, con el objetivo de crear una experiencia alineada con la identidad de Amara Brava Spritz: creatividad, personalidad y una forma propia de hacer las cosas.

Amara Brava Spritz se presenta como una propuesta fresca, sofisticada y lista para consumir, disponible en formatos de 75 cl y 20 cl. Con esta nueva edición, Casa Amara continúa consolidándose como un punto de encuentro entre cultura, gastronomía y ocio en espacios singulares.