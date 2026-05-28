Nomeamento polémico
Cultura defende a súa elección para dirixir o CGAC mentres se agrava a polémica no sector
A Xunta respalda o nomeamento de Eva L. Tarrío, mentres os artistas se mobilizan contra o procedemento de elección
A polémica polo nomeamento de Eva López Tarrío como directora do Centro Galego de Arte Comtemporánea leva servida unha semana. Xa co procedemento, ao que só se podía candidatar persoal funcionario, o sector das artes se amosou en contra, pero todo se agravou cando se deu a coñecer a persoa elixida para rexir o futuro dun CGAC que vai a menos.
«A elección de Eva López Tarrío fíxose entre as nove candidaturas presentadas tendo en conta tanto a súa experiencia como tamén o seu proxecto», afirman dende a Xunta de Galicia, co gallo de converter o CGAC no centro artístico de referencia do eixo atlántico europeo. «Estamos convencidos de que co proxecto da nova dirección se abrirá un novo ciclo para que Galicia siga contando cun equipamento cultural de primeiro nivel e continuar coa exitosa traxectoria do centro», aseguran.
Pero o colectivo artístico dista moito desta decisión, e respaldan a dous dos oitos candidatos que critican o que consideran «unha decisión arbitraria» da Xunta. Dous deles, Alberto Ruiz de Samaniego (comisario na Bienal de Venecia, exdirector da Fundación Luís Seoane e profesor da Universidade de Vigo -Uvigo-) e Susana Cendán (docente de Belas Artes da Uvigo) xa fixeron público que concorreron ao proceso de selección e subliñaron que consideran que «a decisión non foi acertada».
Samaniego compartiu nas súas redes sociais a súa «indignación e rexeitamento» ante una decisión que resulta «totalmente desacertada no mellor dos casos». «A partir dese momento, esperei unha reacción por parte da Consellería de Cultura, en aras de rectificar unha decisión arbitraria e que concitou a indignación de todo o sector». Samaniego afea tamén que «en sucesivas declaracións, os dirixentes políticos da Xunta reiteraron o seu apoio á nova dirección, chegando a manifestar que era, con diferenza, a mellor das candidaturas posibles».
Ao fío disto, e pese a alcara que non quería personalizar o conflito, Samaniego garantía «con toda rotundidade» que entre as candidaturas «había perfís cunha traxectoria profesional, académica e internacional de maior solidez e recoñecemento». Cuestión que o moveu a desvelarse como candidato, da mesma maneira que fixo tamén Susana Cendán, poñendo sobre a mesa o seu currículo.
Xunto a eles, segue a mobilización no mundo da arte, con redes que implican a case medio millerio de profesionais, entre artistas, promotores ou distribuidores. Que impugnan o procedemento e mais o nomeamento de Eva López Tarrío e que a través de SOS CGAC alertan do desmantelamento do Centro Galego de Arte Contemporánea por parte da Xunta de Galicia, que preside Alfonso Rueda.