La Sala Capitol de Santiago, reconocida como la mejor sala de Galicia en los Premios Martín Códax

La emblemática Sala Capitol de Santiago se ha alzado con el premio Organistrum a la mejor sala en la decimotercera edición de los Premios Martín Códax da Música, unos galardones que reconocen cada año la labor de los agentes que dinamizan el sector musical gallego y los proyectos más destacados de la temporada.

Fueron Fran y Andrés Villasenín, empresarios y productores musicales que dirigen la sala desde 2024, quienes recogieron el premio. Fran se mostró “moi agradecido” por un reconocimiento que conecta, dijo, con una trayectoria que comenzó en un espacio "moito máis pequeniño", en referencia a A Reixa, que acaba de celebrar su 30 aniversario.

“A Capitol era un soño que tiñamos desde que empezamos con esa aventura”, señaló, antes de lanzar un llamamiento al público: “Que todo o mundo vaia ás salas, é moi importante apoialas para que a música funcione”.

En la misma línea, Andrés Villasenín reivindicó el papel de los espacios de pequeño y mediano formato dentro del ecosistema musical gallego. “Todos os pequenos espazos teñen que seguir vivindo porque non deixan de ser a canteira para todos os músicos que hai neste país”, defendió.

También pidió que se facilite su continuidad: “Que non lles poñan máis atrancos, que as deixen seguir funcionando e tirando para arriba”.

El premio a la Capitol reconoce así no solo la importancia de una de las salas de referencia de Santiago, sino también el papel de estos escenarios como punto de encuentro entre artistas, público y sector musical.

No fue este, sin embargo, el único premio con sabor compostelano en la gala de los Martín Códax. Antía Muíño se hizo con el reconocimiento en la categoría Canción de Autor/a, mientras que Paco Nogueiras alzó el galardón en Música Infantil, y Carapaus fue distinguido en Música Tradicional.

Premios en todos los estilos

En el resto de categorías, los Martín Códax reconocieron a Stoned at Pompeii en Rock e Punk; Allo Negro en Blues, Funk e Soul; Galician Army en Electrónica; Keepers en Metal e Heavy; Hugo Guezeta en Músicas Urbanas; Lamatumbá en Orquestras, Grupos e Música de Verbena; Michu da Rocha en Pop e Indie; Xan Campos “Amorodios” en Jazz e Músicas Improvisadas; Lidia India en Músicas do Mundo e Mestizaxe; María Mendoza en Música Clásica e Contemporánea; Abril en Música Folk; y la Banda de Música Municipal de Celanova en Bandas de Música Popular.

Los premios Organistrum recayeron también en Galicia en Concerto, en la categoría de Proxectos de Comunicación e Difusión Musical, y en el Festival Alternativo Millo Verde, como mejor festival. Además, Lula Mora fue distinguida como Artista Emerxente y Los Suaves recibieron el Premio Honorífico.