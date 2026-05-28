Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 55 años

La noticia del fallecimiento de Juan Suárez Antelo a los 55 años de edad ha causado un hondo pesar en Santiago, donde ejercía como neumólogo en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Fuentes hospitalarias del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza confirmaban a EL CORREO GALLEGO una muerte que generado una gran conmoción entre quienes le conocía.

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Juan Suárez Antelo, quien también ejerció como director de Urgencias del hospital compostelano, era además investigador en el Grupo de Neumología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).