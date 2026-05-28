Óbito
Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 55 años
Como investigador pertenecía al grupo de Neumología del IDIS
Redacción
Santiago
La noticia del fallecimiento de Juan Suárez Antelo a los 55 años de edad ha causado un hondo pesar en Santiago, donde ejercía como neumólogo en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.
Fuentes hospitalarias del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza confirmaban a EL CORREO GALLEGO una muerte que generado una gran conmoción entre quienes le conocía.
Juan Suárez Antelo, quien también ejerció como director de Urgencias del hospital compostelano, era además investigador en el Grupo de Neumología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).
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