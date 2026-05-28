Residuos de electrodomésticos
‘De luxo a lixo’, o goberno municipal testea a concienciación da cidadanía
O concelleiro Xesús Domínguez asiste á performance na rúa dos Feáns e á Praza Roxa para comprobar a campaña informativa sobre a retirada de voluminosos
A rúa dos Feáns e a praza Roxa foron os escenarios este mércores para comprobar e promocionar a campaña informativa sobre a retirada de voluminosos das rúas. Na praza Roxa, o concelleiro de Servizos básicos, Xesús Domínguez, achegouse ata a actividade impulsada polo Concello para concienciar sobre o abandono de voluminosos na rúa ‘De luxo a lixo’. Ás 10.30 xa o fixo para os universitarios, na rúa dos Feáns, diante da biblioteca Concepción Arenal.
Tratouse, entre outros aspectos, dunha performance que se desenvolveu nos Feáns para concienciar os universitarios, que en poucas semanas ou días abandonarán os seus pisos, e tamén o mobiliario que levaron alí. Unha tetralización didáctica que non puido levarse a cabo na praza Roxa por cuestións de última hora que busca concienciar sobre ‘Luxo de Lixo’, «unha reflexión colectiva coa cidadanía», explicaba o concelleiro Xesús Domínguez.
O edil como no seu día comentou a alcaldesa Goretti Sanmartín referiuse á maneira na que rapidamente nos desfacemos de mobiliario que aínda é servible, «cunha obsolescencia programada ou ben porque consideramos que queremos un elemento mellor ou outro modelo» Elementos que poden ter unha segunda vida mais que iso non é óbice para avisar o Punto Limpo. Goretti Sanmartín deixouno claro durante a presentación desta campaña informativa aludindo a que a xente que deixa mobiliario para que algunha outra casa o aproveite debe igualmente avisar o punto limpo.
«O servizo municipal é de balde», lembraba o concelleiro Xesús Domínguez, cun teléfono e unha web para advertir a Urbaser que dará día e hora para deixar o colchón ou a lavadora na rúa. «De non facelo así, eses elementos acaban no lixo, na rúa». Unha cuestión que ademais de ser molesta para a veciñanza «sobrecarga os medios» dos que dispón o Concello. «Durante o ano pasado tivemos 16.500 recollidas de voluminosos, e apenas un 40% deu aviso previo», explicaba o edil.
Domínguez poñía o foco no custo destas recollidas non advertidas para as arcas municipais ao tempo que poñía en valor os puntos limpos móbiles en Concheiros, na praza Roxa, na Porta do Camiño e nas Fontiñas, máis alá dos puntos limpos estables en Piñor e mais no Polígono do Tambre. O edil chamou «á reflexión, á cidadanía, e tamén do estudantado, neste caso o universitario, que está a piques de rematar o curso e deixar os pisos de aluguer e abandónanse enseres, voluminosos», dos que cómpre ter avisado o servizo de recollida.
Unha segunda vida
Igual que no seu día fixo a alcaldesa, o edil Xesús Domínguez foi comprensivo con aquelas persoas que depositan enseres en bo estado de lado de colectores por ver que quen os precise os poida retirar, mais igual que no seu día dixo Goretti Sanmartín, dende o goberno local ínstanse a cidadanía a advertir igualmente do depósito que se vai facer na rúa, e aproveitar algunha hora antes da fixada. Non avisar pode implicar que ningún veciño recolla o depositado e que os traballadores da recollida non poidan facerse cargo nesa noite sen previo aviso.
«Está a campaña Luxo de lixo, pero sei que hai redes que son Lixo e de luxo», comentaba o concelleiro Xesús Domínguez, «unha maneira de desfacerse dun xeito ordenado do mobiliario, de dar unha segunda vida a calquera elemento». O edil recoñeceu que un obxectivo é esa segunda vida dos enseres pero recalcou que deben ser advertidos os servizos de recollida. «De non facelo», sinalaba Domínguez, e se o elemento «queda á intemperie, vaise estropear, pero dende as nove da noite un camión vai recollendo de xeito eficiente, con un programa preestablecido, todos eses voluminosos».
Pegatinas
O concello, para tranquilidade da veciñanza, estableceu tamén recentemente que se colocaran uns distintivos naqueles elementos de mobiliario que se depositan na rúa pero con aviso para seren retirados. Segundo o concelleiro isto vaise levar a cabo, foille xa trasladado á concesionaria Urbaser, e porase en marcha segundo as capacidades do servizo. Deste modo, a veciñanza dun determinado barrio pode saber que residuo voluminoso se vai retirar na noite e cal, ao mellor, ten que agardar ao día seguinte.
