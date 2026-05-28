Máis de 70 especialistas rematan a súa formación como residentes na Área Sanitaria de Santiago

A Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza despediu este mércores aos especialistas que remataron a súa formación como residentes nos distintos centros da área. A xornada tivo lugar ás 12.30 horas no edificio Nóvoa Santos.

Asistiron o director asistencial, Javier Ventosa; o vicedecano da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago (USC), Álvaro Hermida; o presidente da Comisión de Docencia do CHUS, Rogelio Leira, e o xefe de estudos da Unidade Docente de Medicina Familiar e Comunitaria, Sergio Cinza. En total son 74 os residentes que rematan a súa formación nos centros da área compostelá en 26 especialidades.