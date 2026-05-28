Patrimonio natural
O pleno apoia a solicitude de amparo á Unesco para o bosque do Banquete de Conxo fronte ás obras da senda ciclable Milladoiro-San Caetano
Goberno local e oposición deixan só ao Partido Popular na defensa destas actuacións e alertan do risco de anegamento por mor das obras
A concelleira non adscrita Mila Castro defendeu no pleno deste xoves a proposición de defensa da contorna do bosque do Banquete de Conxo, en apoio da solicitude veciñal de amparo ante a Unesco. A senda ciclable que está a construír a Xunta entre Milladoiro e San Caetano colleita protestas veciñais e dos ecoloxistas dende o comezo, e estas críticas a violancións do patrimonio cultural e natural (Conxo está incluído na área protexida de Santiago como Cidade Patrimonio) centraron o debate plenario fronte ao Partido Popular.
Mila Castro denunciou a tala “indiscriminada de árbores históricas” e o movemento de terras que supoñen as actuacións para a construción desta senda, que xa tivo que mudar o seu trazado pola afectación que supoñía para o bosque do Banquete, pese a que esa modificación se afastou o mínimo desta contorna. Todos os grupos, agás o PP, votaron a favor desta proposición e criticaron unha vez máis que o trazado desta vía ciclista siga adiante desoíndo a veciñanza, as asociacións ecoloxistas e mesmo o ditame da dirección xeral de Patrimonio da propia Xunta de Galicia.
“Vai chegar o asfalto ao bosque nunha actuación tremendamente agresiva co territorio”, denunciaba Mila Castro para pedir o “apoio e respaldo á sociedade organizada” que reclama protección ambiental para este ámbito histórico. E na mesma liña pronunciábase a primeira tenenta de alcaldesa, María Rozas (Compostela Aberta), tachando de “falacia” as palabras de Borja Verea, líder do PP local, sobre “a modernidade” que supón esta nova vía.
A concelleira Rozas, igual que tamén fixo a edil do PSOE Marta Abal, sacou no pleno imaxes da Ponte Pereda antes e despois das actuacións da senda ciclable, e ambas as dúas fixeron mención ao risco de anegamento consecuencia da construción de “muros de seis metros nun espazo natural”. “O señor Borja Verea ten a oportunidade de dicir que non ao que está arrasando o noso patrimonio”, apuntou María Rozas.
O menor impacto
Mais lonxe diso o que fixo o voceiro popular foi defender que estaba "orgulloso desta infraestrutura”, porque supón “unha idea de cidade que cambia”, con proxectos e non con discursos. Verea aduciu que “dentro de 10 ou 15 anos non se entenderá ningunha cidade moderna sen conexións deste tipo” pero tamén apuntou que “ten que facerse ben, respectando o patrimonio e co menor impacto posible”.
O líder do PP local e candidato á alcaldía de Santiago nas eleccións do vindeiro ano asegurou na sesión plenaria que as actuacións da Xunta de Galicia sobre esta senda ciclable ao seu paso por Conxo conta “con informes técnicos técnicos favorables” dende o departamento ambiental da Administración autónoma. Verea defendeu que “avanzar e protexer” é posible, “non hai que escoller”.
Sen embargo, as concelleiras non adscritas, encabezadas nesta proposta pola edil Mila Castro acusaron o PP de desoír o que “levan meses denunciando a veciñanza, o Icomos, Patrimonio da Xunta, ecoloxistas e a fiscalía”.
Dende o BNG, o concelleiro Iago Lestegás asegurou que “compartimos” a intencionalidade da senda ciclista e a promoción de modos de transporte alternativo pero afirmou que “a conexión entre Milladoiro e San Caetano tiña que resolverse doutra maneira”, consonte ao criterio de mínima intervención no patrimonio natural. “O PP confunde modernidade con destrución”, asegurou o edil, que tamén dixo que os populares equiparan esa modernidade co “formigón”.