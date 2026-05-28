Pontón exige desde Salgueiriños calificar viviendas con protección permanente para frenar los “precios imposibles”

La líder del BNG, Ana Pontón, ha anunciado este jueves desde Salgueiriños que su grupo volverá a llevar al Parlamento propuestas para facilitar el acceso a la vivienda con medidas entre las que destaca “la protección permanente de toda la vivienda protegida” para evitar así “precios imposibles”. Pontón se ha desplazado a este barrio de Santiago de Compostela para denunciar la grave situación en materia de vivienda en Galicia, donde cada vez es más difícil para las familias acceder a un hogar.

Por ello, desde el BNG insisten en garantizar que las viviendas públicas tengan este tipo de protección porque actualmente “en nuestro país un promotor puede recibir hasta 40.000 euros” para la construcción de un inmueble que “en quince años puede estar en el mercado a precios imposibles para la mayoría".

Por ello, además también creen urgente que la Xunta compre toda la vivienda protegida que se ponga a la venta ya que en los últimos años Galicia ya perdió 7.000 pisos protegidos que pasaron al mercado a precio libre.

En los últimos años Galicia perdió 7.000 pisos protegidos que pasaron al mercado a precio libre

De todos ellos, “la Xunta decidió que no se compraba ninguna porque el PP no cree en políticas públicas de vivienda” y además prefirió “dejar abandonada a la gente de este país”, ha asegurado Pontón.

Ante el riesgo de perder otras 35.000 viviendas públicas en los próximos años, la nacionalista ha insistido en que “es urgente que cambie esta dinámica”. “Esto garantizaría que la gente pudiese tener opciones reales de acceder a una vivienda”, ha sostenido.

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Por último, ha defendido un plan de compra masiva de 4.000 viviendas para alquiler en cinco años en una Galicia en la que existen 90.000 pisos vacíos solo en las ciudades. Esta opción de compra de vivienda, a su juicio, permitirá poner “a disposición de la ciudadanía” estos recursos “mucho más rápido” y de forma “más económica” que la construcción de nueva vivienda anunciada por el Gobierno gallego.