Reapertura de Lavacolla: Santiago estrena vuelo directo a Nueva York con la ambición de aumentar las conexiones internacionales

La expectación con la que se vivió este jueves en Lavacolla la reapertura del aeropuerto y la llegada del primer vuelo directo procedente de Nueva York, considerada estratégica por las posibilidades que abre a las conexiones internacionales, recuerda al clima creado por Luis García Berlanga en la película Bienvenido, Mr. Marshall. Igual que en la cinta de 1953 el pueblo de Villar del Río se engalanaba para recibir a una delegación estadounidense, en la terminal compostelana hubo regalos, música y hasta una tarta para recibir a los primeros pasajeros y a los representantes de la aerolínea que opera la ruta, United Airlines. El aterrizaje fue más madrugador de lo esperado y se produjo alrededor de las 7.35 horas, con casi 45 minutos de adelanto sobre la hora prevista.

Aunque en este caso no es necesaria la ayuda financiera de Estados Unidos para mejorar las infraestructuras, tal como sucedía en el filme, porque la pista ha sido renovada con fondos del Gobierno, sí se espera que esta nueva conexión sea un punto de inflexión para invertir la tendencia a la baja de los últimos meses del Rosalía de Castro y del sector turístico compostelano. Y si en la genial obra de Berlanga recibían a los americanos con alegría, entre los representantes de las administraciones públicas, las valoraciones aludían a un "día de ledicia" o a mostrarse "moi contentos" de retomar la actividad del aeropuerto y de inaugurar la ruta a Nueva York.

Hasta el 21 de septiembre

En similares términos se expresó el vicepresidente de operaciones de United Airlines, David Kinzelman, que se aseguró que "estamos muy emocionados de contar con este servicio". "Hasta ahora la mayoría buscaba otras formas de llegar aquí, pero tener un vuelo directo es perfecto", añadió. Además, destacó que los viajeros pueden conectar desde el aeropuerto de Newark (New Jersey) con más de 120 destinos al otro lado del océano Atlántico.

Entre los pasajeros, muchos indicaban que su propósito es hacer el Camino de Santiago, aunque otros viajaban para conocer la zona. "Es una de las cosas que más nos entusiasma. Esos pasajeros que conocen Santiago y conocen el Camino vendrán porque quieren vivir esa experiencia. Pero hay muchos pasajeros que quizá no estén familiarizados con ello y que, aun así, quieren descubrir Galicia y todas las cosas hermosas que hay en esta parte de España", declaró Kinzelman.

El vuelo directo se mantendrá hasta el 21 de septiembre con tres frecuencias semanales. A partir de esa fecha, el vicepresidente de operaciones de United Airlines no quiso entrar a valorar una posible ampliación del vínculo, aunque remarcó que "la demanda ha sido fuerte, y eso nos alegra. Creemos que cuanto más hablemos de ello y cuanta más gente lo experimente, más querrán volver. Y eso será bueno para nosotros, bueno para la ciudad y también bueno para el país".

Por su parte, el director del aeropuerto, Marcos Díaz González, apuntó que la conexión con la ciudad norteamericana "é un fito para o aeroporto, para Santiago e para Galicia". En esta línea, subrayó que "un voo directo desde a capital de Galicia á capital financeira de Estados Unidos é un éxito" y que supone "incrementar as nosas posibilidades de conexión internacional e colócanos no mapa de rutas dunha compañía de primeiro nivel".

Invitación al alcalde de Nueva York

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, tradujo en números la importancia de esta ruta para la ciudad, al recordar que en 2024 fueron 150.000 las estancias de personas procedentes Estados Unidos, aproximadamente un 10 % de las que se registran anualmente. "É, por tanto, un mercado de moito interese para nós", pero también para que puedan desplazarse a Galicia "as persoas migrantes que están en Estados Unidos".

Además de la "enorme ledicia" de esta jornada, la regidora matizó que también es un día de "responsabilidade", reivindicando el trabajo de Raxoi en la captación de rutas aéreas y reclamando mayor implicación de la Xunta en la coordinación aeroportuaria. "É a Xunta de Galicia quen ten que poñerse á fronte para liderar un sistema aeroportuario galego", dijo.

Sanmartín reiteró además la invitación a venir a Santiago al alcalde de Nueva York, Zohran Mandami, "a quen xa no seu momento felicitei de maneira persoal cando foi elixido e xustamente agora é un bo momento para reiterar o convite para falar de intereses en común, entre eles os numerosos galegos e galegas que están fóra". La alcaldesa protagonizó también una de las imágenes del día al entregar a David Kinzelman un libro que recoge parte de la obra de Rosalía de Castro.

Importancia de la promoción turística

El vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, hizo hincapié en que conectar Galicia mediante vuelo directo con un mercado como el norteamericano "significa moito". Además, proclamó que "levamos moitos anos insistindo en que a promoción turística é fundamental, que a imaxe de Galicia no exterior é fundamental, e por iso cada ano investimos máis de 13 millóns de euros".

En cuanto a la captación, puso el foco en el Grupo de Traballo de Conectividade Aérea, en el que "se estamos todos na mesma liña e se traballamos todos conxuntamente imos ser quen de poder conseguir novas rutas" para los tres aeropuertos gallegos. "Hai que ser un pouco pacientes, pero estou seguro que chegarán novos destinos grazas á coordinación entre todos", concluyó.

Incentivos de Aena

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, afirmó que la reapertura de aeropuerto y la puesta en marcha de esta conexión aérea "permite unir en apenas oito horas a capital espiritual de Europa coa capital do mundo", resaltando el valor estratégico de una conexión transoceánica "nun momento no que parece que os continentes están cada vez máis afastados".

Blanco subrayó también que Aena continúa trabajando para reforzar la conectividad aérea de Galicia mediante incentivos vinculados a la apertura de nuevas rutas y al incremento del número de pasajeros "apostando pola coordinación e a lealdade institucional para seguir sumando destinos nos próximos meses". Asimismo, puso en valor la inversión de más de 26 millones de euros en la pista y el "compromiso" del Gobierno con la capital gallega al citar actuaciones como el Orbital, el proyecto del Orbitaliño, la estación intermodal, las obras del nuevo aparcamiento y la próxima puesta en servicio de la autovía A-54.