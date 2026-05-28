United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York tras la renovación de la pista de Lavacolla

El aeropuerto de Santiago ha recuperado este jueves la normalidad tras las obras de renovación de la pista con un aterrizaje histórico: el primer vuelo directo de United Airlines procedente de Nueva York. La nueva conexión entre Lavacolla y Newark operará tres veces por semana y convierte a la capital gallega en el primer aeropuerto de Galicia con enlace regular directo con Estados Unidos.

La aeronave de la compañía estadounidense tomó tierra en Lavacolla en una jornada marcada por la expectación y el simbolismo, ya que la nueva ruta supone un importante salto para la conectividad internacional de Galicia y para la proyección turística y económica de Santiago.

Tres frecuencias semanales con Estados Unidos

United Airlines operará esta conexión con tres frecuencias semanales, enlazando el aeródromo compostelano con el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, uno de los principales hubs de la aerolínea en la costa este de Estados Unidos. Los vuelos despegarán desde Santiago los lunes, jueves y sábados, mientras que las llegadas desde Nueva York tendrán lugar los miércoles, viernes y domingos. El trayecto tendrá una duración aproximada de siete horas y cincuenta minutos en sentido Estados Unidos y unas siete horas en el viaje de regreso.

El avión de United Airlines que ha inaugurado la conexión directa entre Santiago y Nueva York este jueves / Jesús Prieto

Recuperación de la operatividad

La puesta en marcha de la ruta coincide con la reapertura total de Lavacolla tras las actuaciones realizadas en la pista durante las últimas semanas. Las obras obligaron a reorganizar la operativa aeroportuaria, pero desde Aena destacaron que los trabajos eran necesarios para modernizar la infraestructura y garantizar su operatividad futura.

El Aeropuerto de Santiago cerró su pista al tráfico aéreo el pasado 23 de abril para su completa renovación / Aena

Impulso al turismo y a la economía gallega

La nueva conexión con Nueva York había sido anunciada por United Airlines el pasado otoño y desde entonces fue considerada un hito estratégico para el aeropuerto compostelano. La compañía utilizará aeronaves Boeing 737 MAX 8 para cubrir la ruta, con capacidad para cerca de 170 pasajeros.

Instituciones y representantes del sector turístico han celebrado el estreno de esta línea aérea, que permitirá reforzar el mercado estadounidense, uno de los que más crece en Galicia en los últimos años. La Xunta destacó en su momento que Estados Unidos se ha consolidado como uno de los principales mercados internacionales para el turismo gallego, mientras que el Concello de Santiago valoró la ruta como una oportunidad para seguir impulsando la llegada de visitantes y facilitar los desplazamientos de la diáspora gallega asentada en Norteamérica.

Turistas con maletas en la zona vieja / Jesús Prieto

Santiago entra en el mapa transatlántico

Además del impacto turístico, la conexión abre nuevas posibilidades para viajes de negocios y conexiones internacionales, ya que Newark funciona como uno de los grandes centros de operaciones de United Airlines y ofrece enlaces con decenas de destinos de América.

Con este estreno, Santiago entra en el reducido grupo de aeropuertos españoles de tamaño medio con vuelos regulares directos a Estados Unidos, un objetivo perseguido desde hace años por las instituciones gallegas y por el sector turístico.