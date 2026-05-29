Bouza reclama á Xunta fondos para o saneamento nas parroquias de Santiago

Acusa o Goberno autonómico de atender «soamente as necesidades dos concellos do Partido Popular» a través de Augas de Galicia

Aitor Bouza, secretario xeral do PSdeG de Santiago / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

O secretario xeral do PSdeG de Santiago e deputado no Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, anunciou onte que os socialistas levarán ao Parlamento unha batería de iniciativas para reclamar que a Xunta financie as actuacións de saneamento e abastecemento pendentes no rural compostelán e acusou ao Goberno de Alfonso Rueda de «volver deixar á capital galega fóra das súas prioridades».

Bouza lembrou que esta mesma semana o Grupo Municipal Socialista reclamou o cumprimento do Pacto polo Rural e a reserva do 1% do orzamento municipal para as parroquias, pero advertiu de que a Xunta tamén ten competencias e recursos para actuar. «Non se pode consentir que a Xunta de Galicia liderada polo señor Rueda só atenda as necesidades, a través de Augas de Galicia, dos concellos do Partido Popular», denunciou.

Denuncia un «reparto desequilibrado»

O dirixente socialista sostivo que os datos demostran «un reparto claramente desequilibrado dos investimentos». Segundo indicou, no ano 2023 o 77% dos convenios de Augas de Galicia foron para concellos gobernados polo PP e en 2024 a porcentaxe elevouse ao 72,7%. Ademais, entre os anos 2023 e 2025, 65 dos 89 concellos beneficiarios estaban gobernados polos populares.

«Cartos hai e competencias tamén. Polo tanto, o que ten que facer a Xunta é incorporar a capital galega ás súas prioridades e atender as necesidades reais do rural compostelán», reclamou Bouza, que rexeitou que os investimentos da Xunta estean condicionados a outras negociacións ou acordos coa cidade.

Bouza solicitou ademais ao PP de Santiago que apoie as iniciativas dos socialistas. Neste sentido, instou a Borja Verea a «deixar de xogar ao Dr. Jekyll e Mr. Hyde, defendendo unha posición en Santiago e outra diferente no Parlamento galego».

Integrantes gallegos de la Flotilla anuncian una charla en Santiago sobre la situación de Gaza

Dos nuevos doctores honoris causa de la USC

El director xeral de Cultura defiende el nombramiento de López Tarrío para el CGAC: responde a criterios "cualitativos"

Los helicópteros más avanzados de las Fuerzas Armadas ultiman en Santiago su participación en el desfile militar de Vigo

Grande Amore anuncian un concierto en Santiago en julio dentro del Festigal 2026 en Santiago

Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual

El estreno de la nueva ruta de United Airlines conecta Santiago con 120 destinos

