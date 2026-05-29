Denuncian un caso de presunta agresión sexual en el Colegio Peleteiro

La Policía está investigando una denuncia contra un profesor del Colegio Peleteiro por presunta agresión sexual. «Ante las delicadas circunstancias relacionadas con el despido de un trabajador del centro, queremos informaros de que, desde el momento en que tuvimos conocimiento de los hechos que se investigan, el colegio ha actuado con la máxima diligencia y responsabilidad. En este sentido, el centro está colaborando plenamente con las autoridades competentes y el caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia», indicaron este jueves desde el Peleteiro en un comunicado enviado a las familias de Primaria del colegio.

Asimismo, desde el Peleteiro, tras despedir al profesor, han pedido «prudencia y sensibilidad ante una situación de esta naturaleza, especialmente para proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias, para no interferir en la investigación y para respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado». Igualmente, ruegan que se «eviten especulaciones, rumores o se difunda información no contrastada, y que cualquier comentario relacionado con este asunto se realice desde el respeto absoluto hacia los menores afectados».

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Además, indicaron que el centro está recibiendo «asesoramiento especializado para acompañar adecuadamente a las familias y alumnos», y solicita que «toda comunicación o consulta se canalice a través de la Coordinación de Educación Primaria o de la Dirección».