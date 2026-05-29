El director xeral de Cultura defiende el nombramiento de Eva López Tarrío para el CGAC: responde a criterios "cualitativos"

El director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, ha defendido el nombramiento de Eva López Tarrío como nueva directora del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) y ha asegurado que la decisión responde a criterios "cualitativos" y no a una valoración cuantitativa basada en baremos, currículos o concurso de méritos. Ante las críticas del sector cultural, que cuestiona tanto el sistema de designación como el perfil elegido, el director xeral ha asegurado, en declaraciones a los medios, que el proceso se ajustó "al pie de la letra" a la legislación vigente y recordó que se trata de una libre designación entre personal funcionario.

Así lo ha afirmado este viernes, tras la polémica generada en el sector cultural gallego, antes de participar en una reunión periódica con los directores y directoras de centros museísticos dependientes de la Consellería de Cultura, en la que López Tarrío no ha estado presente porque todavía no se ha incorporado a su nuevo puesto.

"Pensamos que Eva López Tarrío era el mejor perfil entre las nueve candidaturas", ha insistido, a su vez que ha definido a la nueva directora del CGAC con una mujer "profesional, con criterio e independiente", destacando su experiencia en gestión pública, recursos humanos, producción artística y comisariado. Según ha explicado, la elección no respondió a una valoración cuantitativa de currículos ni a un concurso de méritos, sino a criterios "cualitativos". "Aquí no hay baremación ni puntuación. Lo que se busca es el perfil más completo para dirigir un centro de estas características", ha sostenido.

Preguntado por los aspirantes que han hecho pública su participación en la candidatura, el comisario y profesor de Estética y Teoría de las Artes en Universidad de Vigo Alberto Ruiz de Samaniego; y la también comisaria y profesora en la UVigo, Susana Cendán, Lorenzo ha asegurado que la trayectoria investigadora o académica de los aspirantes no era el principal criterio de selección. "No se trataba de escoger a quien tuviese más artículos científicos o más investigación, sino a la persona con el perfil de gestión más completo", ha declarado.

Ambos sostienen que la Xunta ignoró perfiles de mayor trayectoria académica, profesional e internacional y reclaman que se conozcan los currículos y proyectos de las nueve candidaturas para comprobar si la decisión respondió a criterios técnicos o políticos.

Descarta la posibilidad de revertir el nombramiento

Además, sobre las demandas de transparencia en torno al proceso Lorenzo ha indicado que no se harán públicos los nombres del resto de candidaturas por cuestiones de protección de datos, al tratarse de un procedimiento restringido al personal funcionario. Respecto a la posibilidad de revertir el nombramiento, ha descartado esa opción y ha pedido "dejar trabajar" a la nueva directora, ya que todavía no ha puesto un al frente del CGAC y ya ha recibido multitud de críticas. De hecho, ha lamentado las "descalificaciones" e "insultos", algunos de carácter "machista", que, según ha dicho, está recibiendo Eva López Tarrío en estos días y que resultan "inadmisibles". "Podrá gustar más o menos su perfil, pero estamos hablando de una profesional con formación, trayectoria y experiencia de gestión", ha expresado.

Inauguración de "Nas marxes do diario", la nueva exposición de la artista Eva López Tarrío en la sede viguesa de Afundación. Muestra. Arte / Pedro Mina / FDV

Primer plan director del CGAC

Lorenzo ha anunciado, además, que una de las primeras encomiendas de López Tarrío al frente del CGAC será el diseño del "primer plan director" de la historia del centro, un documento "participado, dialogado y abierto a las aportaciones" del sector artístico gallego. "Queremos seguir esta línea de conversación y diálogo, con escucha activa y participación de todos", ha expresado el responsable de Cultura.

También ha anunciado el "refuerzo" del consejo asesor del museo, creado en 2010, tras la salida en abril de tres de sus miembros, concretamente Agar Ledo, Silvia García y Cecilia Pereira.

Según Lorenzo, buscan incorporar nuevos integrantes y perfiles de ámbito internacional, en un órgano que servirá de "apoyo a la dirección y a la gerencia del centro". El futuro plan director permitirá abordar "todos los aspectos" relacionados con el funcionamiento del CGAC, incluido el "modelo de gobernanza". "No estamos cerrados en banda, ni mucho menos, a poder hacer modificaciones", ha concluido el director xeral, que ha abierto la puerta a debatir cuestiones organizativas en el centro, inclusive la posibilidad de que se recupere la figura de dirección asistente.