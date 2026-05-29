El estreno de la nueva ruta de United Airlines conecta Santiago con 120 destinos
La compañía opera esta ruta con aeronaves Boeing 737 MAX 8
R. S.
La inauguración de la ruta directa entre Santiago y Nueva York operada por United Airlines abre una ventana a Galicia y a todo el Noroeste peninsular con la que antes no se contaba. La aerolínea destaca que los viajeros que lleguen desde Lavacolla al aeropuerto de Newark (Nueva Jersey) tendrán a su alcance cerca de 120 destinos en todo el hemisferio occidental.
La compañía opera esta ruta con aeronaves Boeing 737 MAX 8, que cuentan con 16 asientos United Premium PlusSM, 54 Economy PlusSM y 96 asientos de clase económica, sumando un total de 166 plazas por avión.
Hasta el 21 de septiembre, las salidas desde la ciudad norteamericana se producirán los miércoles, viernes y domingos a las 19.15h, con llegada prevista a Santiago a las 8.15h del día siguiente (horas locales). En sentido contrario, los vuelos partirán del Rosalía de Castro los lunes, jueves y sábados a las 10h y aterrizarán en suelo estadounidense a las 11.15h. La duración prevista de cada trayecto es de ocho horas.
Santiago es la sexta ciudad española en la que se asienta United Airlines. La compañía opera vuelos todo el año desde Madrid y Barcelona, y en temporada alta lo hace además desde Bilbao, Palma de Mallorca y Málaga.
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