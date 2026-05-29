Grande Amore anuncian un concierto en Santiago en julio dentro del Festigal 2026 en Santiago

Grande Amore anuncian un concierto en Santiago el 24 de julio dentro del Festigal 2026 en Santiago, un show de entrada gratuita al mismo tiempo que Lila Downs lo hace con acceso libre en la Praza da Quintana (como parte del ciclo Orballo Cultural, promovido por la Xunta de Galicia y en una cita que forma parte de las Fiestas del Apóstol):

Más conciertos por revelar

Grande Amore actuarán la noche de 24 de julio en el Campus Vida de la USC, área del campus sur de la Universidade de Santiago, como parte d eun festival con más conciertos por revelar.

Grande Amore son un grupo de rock festivo que lidera el músico lucense Nuno Pico, que considera Composrela como su segunda casa, y que actúa a la voz y guitarra junto a Clara Redondo a la guitarra y María Grep al teclado, con toques de pop y techno.

El grupo predsenta los temas de un álbum llamado III, que está a la venta desde hace meses editado por la discográfica gallega independiente, Ernie Records. Es un trabajo dedicado al añorado Robe Iniesta (Extremoduro), Steve Albini y Ascensión Fernández García. Lo grabaron en Casa Talisio, con Jacobo Naya y Carles Campi Campón, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

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Más confirmaciones en las próximas semanas

Desde la comisión organizadora del Festigal 2026 avanzan que, durante las próximas semanas, anunciarán el resto de nombres, que busca contar "cunha ampla representación de estilos co mellor da música en galego", señalan en su nota de prensa.