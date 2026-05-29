Los helicópteros más avanzados de las Fuerzas Armadas ultiman en Santiago su participación en el desfile militar de Vigo
Los vuelos de entrenamiento en el aeropuerto compostelano llamaron la atención de numerosos vecinos y aficionados a la aviación durante la jornada de este viernes
Los helicópteros que protagonizarán este sábado el desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo ya ultiman su preparación en Santiago. Varias aeronaves militares realizaron este viernes maniobras y vuelos de entrenamiento en el aeropuerto de Lavacolla, donde pilotos y tripulaciones coordinan los últimos detalles de una exhibición que reunirá en la ciudad olívica a algunos de los modelos más avanzados del Ejército de Tierra, la Armada, la Guardia Civil y el Ejército del Aire y del Espacio.
Según explicó a EL CORREO GALLEGO el suboficial mayor Rico, del aeródromo militar de Santiago, los aparatos se encuentran realizando las coordinaciones previas necesarias para garantizar el correcto desarrollo del acto. “Ahora mismo están preparándose, haciendo las coordinaciones previas para el desfile y realizando entrenamientos para dicho acto”, señaló.
Las prácticas incluyen tanto trabajos de mantenimiento como vuelos preparatorios destinados a coordinar la participación de las distintas aeronaves que tomarán parte en la exhibición aérea prevista en Vigo. El objetivo es sincronizar movimientos, comunicaciones y formaciones antes del desfile oficial.
Helicópteros de los tres ejércitos y de la Guardia Civil
El suboficial mayor destacó además la amplia representación de medios aéreos de las Fuerzas Armadas y de otros cuerpos que participarán en la cita. Entre ellos figuran helicópteros NH-90, aparatos de la Guardia Civil y helicópteros de ataque Tigre, además de aeronaves pertenecientes al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.
“Prácticamente todos los modelos de helicópteros que tenemos actualmente en las Fuerzas Armadas estarán representados en Vigo”, indicó Rico, quien subrayó que se trata de una muestra muy completa de las capacidades aéreas de los distintos ejércitos.
Las imágenes difundidas este viernes correspondían, en parte, a aeronaves de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra, unidades especializadas en operaciones aéreas con helicópteros.
Maniobras sin armamento
Desde el aeródromo militar de Santiago también aclararon que las aeronaves participantes no realizan estos vuelos equipadas con armamento. “No llevan armas. Están preparados para hacer maniobras de vuelo”, precisó Rico.
La presencia de los helicópteros en el entorno del aeropuerto compostelano forma parte del dispositivo previo a uno de los actos más destacados del calendario militar español, que reunirá este sábado en Vigo a efectivos de los distintos ejércitos y cuerpos de seguridad, además de miles de espectadores.
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