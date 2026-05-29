Un hombre borracho destroza la terraza de la Cervecería Estudiantil por no querer abonar una consumición al momento

Los sucesos violentos empiezan a preocupar, y mucho, a los hosteleros del Ensanche de Santiago. Si el pasado 19 de mayo, un joven armado con un cuchillo sembraba el pánico en plena Praza Roxa al tratar de apuñalar a otro en la terraza de la cafetería Krystal, un nuevo altercado ha sido protagonizado este jueves por un hombre borracho en la Cervecería Estudiantil.

Según explican a EL CORREO GALLEGO desde el establecimiento situado en la rúa de Fernando III o Santo, esta situación ya es "un clásico de siempre". Una expresión que pone de manifiesto el hartazgo del sector por el incremento de este tipo de situaciones en el centro de la capital gallega.

Captura de pantalla del momento en el que el hombre borracho lanza la mesa de la terraza al interior de la Cervecería Estudiantil / Salseo USC

Tal y como detallan a este diario desde la Cervecería Estudiantil, todo ocurrió "cuando una persona que estaba pasada se puso agresiva sin ningún motivo", e indican que el motivo del enfado del cliente fue "pedir que pagara al momento una bebida cuando se sentó en la terraza del local".

No provocó daños

Tras negarse a hacerlo, "se le retiró la consumición y se puso en actitud violenta". Un hecho que provocó la ira del individuo y la cual descargó cogiendo una mesa y lanzándola al interior del local: "Tiró con la mesa al interior del local pero, por suerte, no provocó daños", aclara el trabajador que lo atendió.

Finalmente y tras dar aviso a la Policía, el hombre abandonó el lugar, aunque según comentan, "lo cogieron ahí abajo y lo interrogaron".