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COLOQUIOS

Integrantes gallegos de la Flotilla anuncian una charla en Santiago sobre la situación de Gaza

Ofrecerán un coloquio el martes 2 de junio en el Salón Olivo del Hotel Eurostars Araguaney con entrada libre hasta completar aforo

Grupo de integrantes de la delegación gallega de la Flotilla a Gaza.

Grupo de integrantes de la delegación gallega de la Flotilla a Gaza. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Integrantes gallegos de la Flotilla anuncian una charla en Santiago el martes 2 de junio para hablar de la situación de Gaza. Hilarán en el Salón Olivo del Hotel Eurostars Araguaney con entrada libre hasta completar aforo a las 20 horas.

Colaboración

Es un evento impulsado por integrantes de la Delegación Gallega de Global Sumud Flotilla, Sanidad Gallega con Palestina y Compostela por Palestina, "para compartir o testemuño dos galegos participantes na flotilla internacional interceptada cando se dirixía a Gaza", detallan en su nota de prensa.

La cita reunirá integrantes de la delegación gallega que participó en la flotilla internacional e intentó romper el bloqueo humanitario sobre Gaza junto a más de cuarenta activistas del Estado español.

Participantes

En el diálogo en Santiago participarán Ana Fuentes, Alberto Pagano, Benito González, Sandra Garrido, Duarte Ferrín Iglesias, Andrea Morales y Xurxo Porritt. Van a compartir con el público "a súa experiencia tras seren interceptados no Mediterráneo e posteriormente retidos e deportados por Israel. Parte da delegación regresou inicialmente a Bilbao, onde tamén se produciron cargas policiais durante a súa chegada ao aeroporto", añaden.

Cartel del coloquio en Santiago con integrantes gallegos de la Flotill.a

Cartel del coloquio en Santiago con integrantes gallegos de la Flotill.a / Cedida

Según la delegación gallega de apoyo a este grupo de activistas, todas las personas integrantes se encuentran «ben de saude», aunque la Global Sumud Flotilla está documentando los «numerosos abusos, torturas e violencia extrema» denunciados durante la retención.

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Espacio de reflexión

A través de este encuentro abierto, las entidades organizadoras buscan acercar a la ciudadanía el relato directo de las personas participantes, así como crear un espacio de reflexión sobre la situación humanitaria en Gaza, el bloqueo sobre el territorio palestino y los movimientos internacionales de solidaridad, que trabajan por la defensa de los derechos humanos y del pueblo palestino, aseguran las entidades promotoras del acto.

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