Josep M. Palau Riberaygua presenta en Santiago el libro "Mi madre se convirtió en pájaro"

El periodista, escritor y fotógrafo Josep M. Palau Riberaygua ha presentado este viernes en Santiago un libro titulado "Mi madre se convirtió en pájaro". El director de la revista "Viajar", editada por Prensa Ibérica, grupo al que pertenece EL CORREO GALLEGO, visitó Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Compostela para hablar de su obra sobre la Amazonía peruana y lo hizo arropado por el periodista gallego Alberto Barciela, colaborador de este diario.

Amazonía peruana

Publicado por la editorial Viajes al Pasado, el libro propone un viaje al interior de la selva del Manu, en la Amazonía peruana, a partir de la experiencia del autor conviviendo con comunidades semicontactadas.

"Mi madre se convirtió en pájaro" plantea una reflexión sobre la relación entre el ser humano y uno de los ecosistemas más complejos el planeta, abordando cuestiones tan candentes hoy día como la conservación medioambiental, los derechos de los pueblos indígenas o el papel del turismo en territorios vulnerables.

Otra vista de la presentación de Palau Riberaygua y Barciela. / Cedida

El libro ofrece "una prosa evocadora que combina mirada periodística y sensibilidad literaria", destacan los organizadores del acto. En sus páginas, Palau Riberaygua se adentra en un territorio donde mito y realidad conviven, cuestionando ideas arraigadas sobre el mundo indígena. El autor busca "dar unaa visión matizada de sus formas de vida". El relato recorre enigmas de la Amazonía "y pone el foco en los desafíos actuales que amenazan su equilibrio".

"Mi madre se convirtió en pájaro" propone a quienes lo lean escuchar, observar y comprender un entorno en el que la naturaleza marca el ritmo y donde, como señala el propio autor, “se escucha el inmenso caudal y su entorno” en una experiencia sensorial que traslada al lector al corazón de la selva.

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Curtido periodista

Josep M. Palau Riberaygua, formado en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, es periodista, escritor, fotógrafo y profesor universitario. Actualmente dirige la revista "Viajar" y ha colaborado en varios otros medios, además de ser autor de diversos libros y guías de viaje.