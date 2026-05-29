Dos nuevos doctores honoris causa de la USC

El Consejo de Gobierno de la USC ha acordado este viernes nombrar doctora y doctor honoris causa a la profesora Yara Frateschi Vieira, a propuesta del Departamento de Filología Gallega, y al catedrático Ramón López de Mántaras, a propuesta del Departamento de Electrónica e Informática, y designar como padrinos a los profesores María Isabel Morán Cabanas y Senén Barro Ameneiro, respectivamente.

La USC ha explicado en una nota de prensa que Ramón López de Mántaras es profesor investigador emérito del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y fue fundador y director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA), centro de referencia nacional e internacional en el campo de la IA.

Su trayectoria académica y científica también destaca por su colaboración con la USC, en particular con el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes (CiTIUS), del cual ha sido miembro de su Comité Científico Externo desde su creación y que actualmente preside.

Por su parte, Yara Frateschi Vieira fue profesora en la UNICAMP brasileña, donde desempeñó diversos cargos administrativos: coordinadora del Grado en Letras, miembro de la junta directiva de la editorial de la UNICAMP y presidenta de la Comisión de Personal a Tiempo Completo.

La profesora Frateschi destaca por sus vínculos con la Universidade de Santiago, en particular con la Facultad de Filología: fue la primera profesora brasileña de portugués en el Departamento de Filología Gallega, entre 1999 y 2001, fue codirectora de dos tesis doctorales y forma parte, y ha formado parte, de diversos equipos de investigación con grupos y proyectos de propiedad intelectual en la USC.

Acuerdos para el uso de las instituciones sanitarias

Entre otros asuntos aprobados por el Consejo se encuentra el acuerdo entre las universidades públicas que integran la SUG para el uso de las instituciones sanitarias en la docencia e investigación universitaria, tal como se estableció el año pasado en el convenio de descentralización para los estudios de Medicina de la USC.

De esta forma, se regula la colaboración entre las universidades públicas gallegas y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para garantizar el uso de la infraestructura sanitaria del Sistema Público de Salud Gallego en la docencia e investigación de los estudios curriculares de ciencias de la salud o especialidades sanitarias impartidas por las universidades.

También se ha aprobado la designación de Beatriz Pelaz García como investigadora Oportunius en el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS) de la USC, así como la propuesta de candidaturas para la convocatoria de incorporación de talento consolidado en el Programa ATRAE 2026.