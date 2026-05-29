Pleno municipal
O goberno de Santiago redeseña o proxecto para o «abandonado palacete» do Espiño
A concelleira non adscrita Mercedes Rosón lembra que "se fan 20 anos" da presentación do plan rehabilitador para este espazo
A.T.
No pleno deste mes o Partido Popular presentou unha proposición para que o goberno local leve a cabo «a reactivación urxente da rehabilitación do Pazo do Espiño». Cuestión que segundo o edil de Obras, Xesús Domínguez, está en tramitación: «Fixemos un deseño realista do proxecto, está en trámite o expediente, do que en breve daremos máis detalles», logo de que dea o visto bo a comisión asesora de patrimonio.
A finca e o pazo do Espiño son cuestións enquistadas no goberno municipal dende hai moitos mandatos, de feito, a concelleira non adscrita Mercedes Rosón lembrou no debate que «se fan 20 anos» da presentación do proxecto de rehabilitación que pasou por diversas complicacións, entre elas que a concesionaria paralizase a rehabilitación e tamén que durante o goberno de Xerardo Conde Roa (PP) se tratase de «cambiar o uso do solo para facer apertamentos».
A proposición que este xoves levaron ao pleno os populares non buscaba isto último senón a súa rehabilitación porque o deteriorado estado do espazo «á un símbolo da sensación de abandono» municipal, dixo o voceiro popular, Borja Verea, que alertou sobre que isto pode «acabar trasladando á cidadanía que non hai capacidade para coidar o patrimonio, algo que non é así, mais ese risco existe».
A edil Mercedes Rosón afeoulle neste punto ao concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, que dixo en 2024 que «se ían retomar as obras» sen ter até o día de hoxe ningunha noticia ao respecto e lembrou que «facilitamos dous orzamentos» e polo tanto hai recursos para poder acometer a mencionada rehabilitación. A edil non adscrita aproveitou as palabras de Rubén Cela (BNG), sendo membro da oposición durante o mandato de Compostela Aberta con Martiño Noriega e referiu que ao actual goberno «non lle interesan estas obras e non se implicaron». Tamén fixo referencia á cuestión económica a edil socialista Marta Abal, lembrando que hai «1,4 millóns de euros de crédito consignado nos orzamentos actuais».
