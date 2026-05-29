O pleno apoia a veciñanza de Mallou afectada polas vivendas da Xunta

O Proxecto de Interese Autonómico (PIA) dálle a particulares e Concello tan só 15 días para presentar alegacións

Parcela na que vai edificar a Xunta o novo barrio de Mallou / Antonio Hernández

O pleno deu luz verde á proposta do PSdeG sobre o desenvolvemento do PIA (Proxecto de Interese Autonómico) SUD-1 Mallou, para a defensa dun «tratamento xusto para as persoas afectadas». Unha proposta que defendeu a concelleira Marta Abal e que contou co apoio de BNG, Compostela Aberta e Non adscritas e coa abstención do PP.

Os socialistas reuníronse coa veciñanza e reclaman que o proxecto autonómico de máis de 3.000 vivendas vai afectar, entre outras cuestións, o acceso a garaxes de máis dunha trintena de edificacións.

Alén diso, concelleiros coma Mercedes Rosón (non adscrita) ou Iago Lestegás criticaron a indemnización de «pouco máis de tres euros o metro cadrado» por expropiación que fixa a Xunta (apuntou Rosón) e mais o modelo urbano da Administración autónoma, ademais do breve prazo de alegacións, 15 días, que se marca dende San Caetano, tanto para particulares coma para o Concello de Santiago.

O edil do PP José Antonio Constenla defendeu neste punto que o 80% das vivendas serán protexidas e lembrou que «as afeccións negativas» datan xa 2005.

