O pleno apoia a veciñanza de Mallou afectada polas vivendas da Xunta
O Proxecto de Interese Autonómico (PIA) dálle a particulares e Concello tan só 15 días para presentar alegacións
O pleno deu luz verde á proposta do PSdeG sobre o desenvolvemento do PIA (Proxecto de Interese Autonómico) SUD-1 Mallou, para a defensa dun «tratamento xusto para as persoas afectadas». Unha proposta que defendeu a concelleira Marta Abal e que contou co apoio de BNG, Compostela Aberta e Non adscritas e coa abstención do PP.
Os socialistas reuníronse coa veciñanza e reclaman que o proxecto autonómico de máis de 3.000 vivendas vai afectar, entre outras cuestións, o acceso a garaxes de máis dunha trintena de edificacións.
Alén diso, concelleiros coma Mercedes Rosón (non adscrita) ou Iago Lestegás criticaron a indemnización de «pouco máis de tres euros o metro cadrado» por expropiación que fixa a Xunta (apuntou Rosón) e mais o modelo urbano da Administración autónoma, ademais do breve prazo de alegacións, 15 días, que se marca dende San Caetano, tanto para particulares coma para o Concello de Santiago.
O edil do PP José Antonio Constenla defendeu neste punto que o 80% das vivendas serán protexidas e lembrou que «as afeccións negativas» datan xa 2005.
Suscríbete para seguir leyendo
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 55 años
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”
- Adiós a las conexiones perdidas: el aeropuerto de Santiago, referente internacional en fluidez operativa
- De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía