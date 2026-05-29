Santiago y sus alrededores acogen los rodajes de una película sobre la Galicia rural protagonizada por María Vázquez

Que Santiago se está consolidando como un escenario de película, incluso de series, es todo un hecho.

Rodaje en Santiago de la serie de Netflix 'Lobo', el pasado mes de enero. / Netflix

Santiago, escenario de película... y de series

Hasta 57 proyectos audiovisuales acogió la capital gallega el pasado 2025, récord histórico en número de rodajes.

Una cifra que no parece que se vaya a detener este 2026, un año que comenzó con las grabaciones de la nueva serie de Netflix Lobo y en el que, a lo largo de este mes de mayo, hemos podido ver por las calles compostelanas cómo se producen otros títulos como la comedia rural gallega Animal o el filme Outono.

Un momento de los rodajes de la serie de Netflix 'Animal', esta semana, en la rúa do Vilar de Santiago. / Antonio Hernández

Santiago y sus alrededores acogen los rodajes del nuevo proyecto de María Vázquez

No solo eso. Y es que, desde hace unos días, Santiago y sus alrededores —localizaciones entre las que se encuentran Brión, Bastavaliños, A Baña, Coristanco, Ames y Negreira— acogen los rodajes de un nuevo proyecto.

Se trata de Un Deus que non baile, filme en gallego del cineasta amesano Pedro Díaz —que en principio recibiría el nombre de Serenade, un Deus que non baila— protagonizado por María Vázquez (Matria, Los pequeños amores), Ana Santos (Rapa) y Bruna Cusí (Verano 1993).

El amesano Pedro Díaz, director de la película 'Un Deus que non baile'. / Cedida

¿De qué trata la nueva película protagonizada por María Vázquez?

El filme acerca las nuevas formas de familia, el peso de la religión y la procura de la libertad a través de diferentes generaciones de la Galicia rural de finales de los años 90.

Una época en la que María (María Vázquez) quiere cumplir el último deseo de su madre meses antes de su fallecimiento: que su nieta —la hija de María— haga la primera comunión.

Será entonces cuando una nueva monja —a la que pondrá cara Bruna Cusí— se cruce en su camino al llegar, de forma temporal, a la parroquia de la villa en la que residen entre muchos rumores sobre los motivos que le llevaron hasta allí.

Una coprodución hispano-portuguesa

Un Deus que non baile se trata de una coprodución hispano-portuguesa producida por Mandrágora Cinema, Salon Indien Films, Matriuska Producións, Nu Boyana Portugal y Serenade Cinema AIE en colaboración con RTVE y Movistar Plus+.

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Además, cuenta con el financiamiento del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).