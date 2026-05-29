«Nada como el Camino de Santiago nos enseña algo tan esencial en oratoria: saber escuchar», asegura la periodista Pilar Falcón

Pilar Falcón, periodista vinculada profesionalmente a Santiago durante varios años y en la actualidad presidenta del Club de Periodistas Gallegos en Madrid, además de directora del Club de la Tertulia, presentaba este jueves en la Casa de Galicia en Madrid su nuevo libro, Hablar es un placer. Oratoria efectiva para transformar con alma (Editorial Reus).

¿Cómo surge la idea de escribir ‘Hablar es un placer’ y qué va a encontrar el lector en este libro?

La verdad es que fue una amiga mía la que me planteó la idea de que, con lo mal que se habla ahora, plasmara en un libro mis nociones de oratoria. Y fue eso lo que me animó a recopilar las claves de toda una vida dedicada a utilizar la voz, desde en publicidad a radio y televisión, o en doblaje y conferencias.

¿Estamos ante un manual de oratoria basado en su experiencia profesional?

Efectivamente. Es un método de oratoria resultado de la experiencia de todos estos años de trayectoria profesional, de hablar mucho ante la gente desde niña, incluso cuando empezamos a leer en la Iglesia.

Importancia de los silencios

¿Nace frente a esa tendencia a hablar cada vez peor?

Es que no se da a la oratoria la importancia que tiene, no hay más que fijarse en los políticos, que cada vez hablan peor. Y también se ha dejado de escuchar, debemos escucharnos y hacerlo bien. Cuando uno habla, debe tener esa capacidad de escucha tan fundamental, los silencios son muy importantes a la hora de enseñar oratoria, y hay que saber utilizarlos adecuadamente. Vamos tan deprisa que no valoramos ese tiempo de silencio ni la empatía.

Portada del libro de Pilar Falcón 'Hablar es un placer' (Editorial Reus). / Cedida

¿Dos claves fundamentales para hablar bien?

Lo primero es conocer la voz que uno tiene, es la base. No es lo mismo decir las cosas de una manera u otra, no tiene la misma eficacia. Y luego tener el buen gusto de hablar bien, que es el mejor saludo que tenemos, y a lo que nadie nos enseña. De pequeños nos enseñan a leer y a escribir, pero no a hablar bien.

¿Es un libro para todo el mundo o solo para profesionales?

Absolutamente para todo el mundo. No es necesario tener un público delante para preocuparte por hablar bien. Con técnica, todo el mundo puede conseguir hablar mejor. Empieza por pararse a escuchar y darle el tiempo necesario a los silencios, y después a la sonrisa, a una mirada con empatía y siendo consciente de que lo importante no es que se te oiga, sino que se te escuche. Si cambiáramos la forma en la que hablamos, la realidad de muchas relaciones sería diferente.

La felicidad de una tertulia compartida

¿Hay hoy cabida para la empatía, los silencios, escuchar...?

Tenemos muchas cosas en contra, entre ellas la inteligencia artificial y la tendencia a utilizar cada vez menos la comunicación interpersonal, mirándonos a los ojos, pero los momentos de felicidad son resultado de una tertulia compartida con la familia, con nuestra pareja o con amigos.

"La oratoria no es esos concursos de parlanchines. Saber ponerle alma, sonreír al hablar mirando a los ojos, es lo que nos va a distinguir de la IA" Pilar Falcón — Periodista

¿De ahí el subtítulo ‘Oratoria efectiva para transformar con alma’?

Claro, y vuelvo a la relación entre humanos, parte de la felicidad del ser humano está en la conversación. La oratoria no tiene que ver con esos concursos de parlanchines, no solo es técnica, tiene que haber algo más, y eso es lo que nos va a distinguir de la inteligencia artificial precisamente, saber ponerle alma, sonreír al hablar mirando a los ojos.

¿Qué vinculación mantiene con Santiago?

Muy estrecho. Estuve en la fundación de la Televisión de Galicia, trabajé en la Xunta en el primer gobierno autonómico y soy miembro de la Academia Xacobea. De hecho, en la sesión inaugural de este curso hablé sobre la oratoria en el Camino de Santiago.

¿Cómo definiría esa oratoria del Camino?

Noticias relacionadas

El Camino de Santiago tiene algo muy importante, que son precisamente los silencios. Nada como el Camino nos enseña la importancia de un elemento esencial en la oratoria, que es saber escuchar.