El Gil Casares de Santiago estrena hoy nueva sala de neurorrehabilitación

La nueva sala de neurorrehabilitación del Hospital Gil Casares de Santiago entrará hoy en funcionamiento tras una inversión por parte de la Xunta de 463.500 euros, mediante la que el Ejecutivo autonómico busca que pueda ofrecer una atención especializada e integral a los pacientes con trastornos neuromotores.

En concreto, y según explicó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante su visita a las nuevas instalaciones de este centro del área sanitaria compostelana, se pretende mejorar la calidad de vida de los usuarios que cada año pasan por el servicio de neurorrehabilitación, objetivo para el que se han destinado 102.00 euros a obras de acondicionamiento de este espacio, así como una partida de más de 361.000 euros para adquirir el equipamiento de última generación con el que estará dotado desde ahora.

Fondos europeos

Con financiación de fondos europeos, entre el equipamiento se incluye un sistema de rehabilitación en marcha robótico, enfocado en la reeducación del patrón de la marcha de los pacientes; además de los equipos de entrenamiento terapéutico de miembros inferiores para rehabilitación asistida, que cuentan con una alta eficacia en diferentes tipos de afecciones como el ictus, las lesiones medulares o la esclerosis múltiple.

Se han adquirido dispositivos de entrenamiento neurocognitivo y de rehabilitación funcional del miembro superior, mediante los que se facilita la realización de tareas diarias, y la unidad dispondrá de un nuevo sistema de rehabilitación del equilibrio y de sistemas de ondas mecano-sonoras selectivas, con la idea de acelerar la recuperación de los pacientes mediante la estimulación de los receptores musculares y articular.

Refuerzo de la plantilla

La Xunta reforzará la plantilla de este servicio en Santiago, que contará con un equipo multidisciplinar formado por dos fisioterapeutas, un terapeuta ocupacional y un celador. A ello se suma un adjunto nuevo y la próxima incorporación de un logopeda.

Durante su visita a este centro del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) -en la que estuvo acompañado por integrantes del equipo directivo del área sanitaria compostelana, el titular de Sanidade destacó que la actuación llevada a cabo en neurorrehabilitación supone un avance en el cumplimiento de la Estrategia Gallega en Enfermedades Raras 2025-2030, y puso en valor la mejora en los cuidados que se prestan a estos pacientes con la puesta en marcha de las Unidades Funcionales Multidisciplinares de Santiago, A Coruña y Vigo.

Antonio Gómez Caamaño concluyó su visita remarcando la apuesta decidida de la Xunta por las infraestructuras sanitarias públicas, recordando que este proyecto se añade a otras recientes reformas realizadas en el Hospital Gil Casares, como la renovación integral de la Unidad de hospitalización de psiquiatría (2023) o la reforma de consultas externas de dermatología (2024), que supusieron una inversión conjunta de un total de 458.000 euros.