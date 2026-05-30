La Capitol reprograma con un fin solidario a Les Greene, uno de sus mejores conciertos de 2025

Impulsor de una iniciativa pionera en Santiago que pretende visibilizar el "gran trabajo que realiza la Fundación Andrea con las familias de niños hospitalizados", Fran Villasenín es el artífice del concierto solidario que tendrá lugar el próximo 3 de junio en la Sala Capitol a favor de dicha entidad, y en el que actuarán Les Greene & The Pickin' Boppers, con Ring of Fire como artistas invitados.

Una iniciativa que, según explica el productor musical en conversación con EL CORREO GALLEGO, surgió "cuando nació mi hijo pequeño y descubrí en el hospital el gran trabajo que hacía con familias que tienen que pasar largos períodos con sus pequeños hospitalizados y la ayuda de todo tipo que les prestan".

De gira por España

Convencido de que la de la Fundación Andrea es "una causa muy importante que nos toca a todos", pensó en cómo poder echar una mano y se le ocurrió que "aprovechando que estaba de gira por España y que fue uno de nuestros mejores conciertos del año pasado, era la ocasión perfecta para este evento que teníamos pendiente".

Recuerda que en 2025 actuó dentro del Outono Códax y "dejó a toda la sala boquiabierta", por lo que anima a la gente a que se sume a un concierto para todos los públicos, en el que podrán disfrutar de una música "mezcla de rock and roll y soul" y ver en directo al artista que pone voz a Little Richard en Elvis. Pero también será la ocasión de deleitarse con Ring of Fire, "que harán un tributo a Johnny Cash", y que serán quienes abran el concierto a las 20:30 horas.

Entradas ya a la venta

Las entradas, subraya, están ya a la venta tanto en la web de la Capitol como en A Reixa Tenda/Matrioska o en la propia Fundación Andrea.

También desde la propia entidad su presidenta, Charo Barca, invita a los compostelanos a sumarse a una iniciativa con la que asegura "estamos encantados porque nos permite visibilizar nuestro trabajo y recaudar fondos para todos los proyectos que tenemos en marcha".

Apunta que el día del concierto habrá un punto de información sobre toda esa labor que llevan desarrollando en Galicia y destaca la oportunidad de una actuación que llega en junio, "precisamente cuando cumplimos veinte años, y es una forma muy bonita de empezar a conmemorar este aniversario".

Alojamiento para 250 familias al año

Admite que, al igual que otras muchísimas entidades, "siempre necesitamos estar buscando la forma de conseguir fondos", en su caso para la dulcificación de espacios como hospitales o juzgados gallegos, pero también para poder atender todas las peticiones de alojamiento de familias cuyos pequeños están ingresados o tienen que someterse a largos tratamientos en el Clínico de Santiago. De hecho, cifra en más de 250 las familias acogidas anualmente en las casitas de la Fundación Andrea.

Una demanda que no deja de crecer y que Charo Barca augura que aumentará exponencialmente con la puesta en marcha del Centro de Protonterapia de Galicia, ya que "tendrá un porcentaje elevadísimo de pacientes pediátricos que mientras dure el tratamiento no se van a ir a sus lugares de origen". De ahí que, aunque están inmersos en el proyecto de construcción de la nueva sede, "para la que se van buena parte de nuestros fondos porque es costoso y un proyecto realmente ambicioso", se estén planteando "alquilar un piso más para poder atender toda esa demanda mientras".