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CAMPAMENTOS DE VERÁN 2026

A Casa do Rock afina un verán do máis musical

A proposta, para a cativada de 3 a 12 anos, combina xogos, instrumentos, ritmo, movemento e obradoiros creativos arredor da música moderna

Neno tocando unha guitarra eléctrica no campamento do pasado verán. | CEDIDA

Neno tocando unha guitarra eléctrica no campamento do pasado verán. | CEDIDA

ECG

Santiago

A Casa do Rock prepara un campamento de verán pensado para que os nenos e nenas de 3 a 12 anos se acheguen ao mundo da música dun xeito lúdico, práctico e divertido. A proposta combina aprendizaxe musical, xogo, expresión corporal e creatividade, co obxectivo de fomentar tanto o desenvolvemento intelectual como corporal da rapazada.

Nenas e nenos xogando no campamento de verán do ano pasado. | CEDIDA

Nenas e nenos xogando no campamento de verán do ano pasado. | CEDIDA

Durante o campamento, os participantes traballarán conceptos como o ritmo, o son, a entoación, a coordinación, a percepción auditiva ou o canto. Tamén poderán manipular instrumentos clásicos e modernos, distinguir sons, voces e instrumentos, practicar a percusión corporal e crear pequenas secuencias de movemento inspiradas nas emocións que transmite a música.

Un dos atractivos da actividade será a posibilidade de tocar en grupo e formar pequenas bandas na aula, empregando baterías, ukeleles, baixos, guitarras eléctricas e clásicas, teclados ou instrumentos de pequena percusión. Ademais, a rapazada coñecerá diferentes estilos da música moderna.

O campamento incluirá obradoiros de manualidades para recoñecer notas e figuras musicais, a elaboración de instrumentos con materiais reciclados, o deseño de chapas personalizadas e actividades para manipular os instrumentos con maior precisión.

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O prezo semanal é de 103 euros, agás a semana do 22, 23, 25 e 26 de xuño, que terá un custo de 82,40 euros.

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