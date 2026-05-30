Un conductor da positivo en tres sustancias tras un accidente en Santiago y la Policía recupera una moto robada en Conxo

La Policía Local de Santiago detectó este jueves a un conductor que dio positivo en tres sustancias tras verse implicado en un accidente de tráfico en la avenida de Lugo. Horas después, ya de madrugada, los agentes recuperaron una motocicleta robada en el barrio de Conxo gracias a las comprobaciones realizadas a partir de su número de bastidor.

El primero de los sucesos tuvo lugar a las 15.38 horas en la avenida de Lugo, donde colisionaron dos vehículos. Los agentes desplazados al lugar realizaron pruebas de alcohol y drogas a los implicados, obteniendo uno de ellos un resultado positivo en tres sustancias. La Policía Local tramita las correspondientes diligencias relacionadas con un posible delito contra la seguridad vial.

La rúa Benéfica de Conxo, dónde la Policía localizó la moto robada / Cedida

La segunda intervención destacada se produjo a las 01.49 horas en la rúa da Benéfica de Conxo. Una patrulla localizó una motocicleta sin placa de matrícula y, tras verificar el número de bastidor, comprobó que figuraba como sustraída. El vehículo fue retirado para su custodia y devolución a su propietario.

Del auxilio a una persona desorientada a la retirada de un patinete

Además de estas actuaciones, la Policía Local desarrolló controles e inspecciones en diferentes zonas de la ciudad y efectuó una localización permanente de una persona. A las 07.15 horas reguló y señalizó el tráfico en la rúa Volta do Castro debido a la avería de un vehículo, hasta que fue retirado por la grúa de la aseguradora.

A las 09.59 horas, los agentes prestaron auxilio a una persona desorientada en la rúa San Roque. Ya por la tarde, a las 19.05 horas, intervinieron en la SC-320, a la altura del Seminario Menor, donde un vehículo averiado tuvo que ser retirado por un guindastre y depositado en un lugar seguro.

Durante la jornada también acudieron a dos avisos por fiestas en viviendas, uno de los cuales derivó en actuación policial, e identificaron a dos personas por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

Un conductor de un patinete eléctrico circula por Santiago / Alina Rodríguez

Ya de madrugada, a las 01.30 horas, la Policía Local inmovilizó y retiró un vehículo de movilidad personal en la rúa de Sar. Los agentes observaron a dos personas circulando en el mismo patinete y comprobaron además que carecía del seguro obligatorio y que no figuraba inscrito en el registro correspondiente, por lo que fue denunciado y retirado.

Por último, a las 02.10 horas se propuso para sanción a dos personas por consumir alcohol en la vía pública.