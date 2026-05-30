ESPECIAL CAMPAMENTOS DE VERÁN 2026
Don Bosco promove un lecer con valores
Redacción
O Centro Don Bosco xa ten en marcha o Bosco Verán 2026, unha programación completa de actividades para nenos e nenas de 4 a 14 anos e para mozos e mozas de 14 a 17. A proposta desenvolverase ao longo de todo o verán cun enfoque lúdico e educativo, centrado na convivencia, o compañeirismo, o bo trato, a cooperación e a igualdade.
As actividades organizaranse por idades, con equipos de monitores propios e espazos específicos para cada grupo. Desenvolveranse principalmente nos patios, pistas deportivas e zonas verdes do centro, aínda que tamén haberá saídas ocasionais a parques ou áreas próximas. En caso de chuvia, Don Bosco dispón de espazos interiores adaptados.
A programación comezará a finais de xuño e continuará en xullo coas Mañás no Bosco I, dirixidas a grupos de pequenos, medianos e maiores, desde os 4 ata os 14 anos. Para a mocidade de 14 a 17 anos ofrecerase Xóvenes Activos, un curso de premonitor con 20 horas teóricas e 40 prácticas no ámbito do tempo libre educativo, que contará con certificado acreditativo ao remate.
En xullo tamén se celebrarán acampadas para cativos, maiores e xuves, nas que os participantes durmirán e comerán no centro. A actividade comezará o xoves correspondente ás 10.00 horas e rematará o venres ás 14.00 horas, incluíndo merenda e cea do xoves, así como almorzo e merenda de media mañá do venres.
A primeira quincena de agosto será a quenda de San Pedrines, para cativada de 4 a 8 anos, e do Campamento Urbano, con propostas para rapazada de 8 a 14 anos e de 14 a 17.
ESPECIAL CAMPAMANTOS DE VERÁN 2026ESPECIAL CAMPAMANTOS DE VERÁN 2026
O programa pecharase a finais de agosto e en setembro coas Mañás no Bosco II, que volverán ofrecer actividades para pequenos, medianos, maiores e para o grupo xuvenil.
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York tras la renovación de la pista de Lavacolla
- De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía