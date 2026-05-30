Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rural de SantiagoRyanairEstudantes Eduardo PondalMalinasEstatuas Mestre Mateo
instagram

ESPECIAL CAMPAMENTOS DE VERÁN 2026

Don Bosco promove un lecer con valores

Don Bosco promove un lecer con valores

Don Bosco promove un lecer con valores

Redacción

O Centro Don Bosco xa ten en marcha o Bosco Verán 2026, unha programación completa de actividades para nenos e nenas de 4 a 14 anos e para mozos e mozas de 14 a 17. A proposta desenvolverase ao longo de todo o verán cun enfoque lúdico e educativo, centrado na convivencia, o compañeirismo, o bo trato, a cooperación e a igualdade.

As actividades organizaranse por idades, con equipos de monitores propios e espazos específicos para cada grupo. Desenvolveranse principalmente nos patios, pistas deportivas e zonas verdes do centro, aínda que tamén haberá saídas ocasionais a parques ou áreas próximas. En caso de chuvia, Don Bosco dispón de espazos interiores adaptados.

A programación comezará a finais de xuño e continuará en xullo coas Mañás no Bosco I, dirixidas a grupos de pequenos, medianos e maiores, desde os 4 ata os 14 anos. Para a mocidade de 14 a 17 anos ofrecerase Xóvenes Activos, un curso de premonitor con 20 horas teóricas e 40 prácticas no ámbito do tempo libre educativo, que contará con certificado acreditativo ao remate.

En xullo tamén se celebrarán acampadas para cativos, maiores e xuves, nas que os participantes durmirán e comerán no centro. A actividade comezará o xoves correspondente ás 10.00 horas e rematará o venres ás 14.00 horas, incluíndo merenda e cea do xoves, así como almorzo e merenda de media mañá do venres.

A primeira quincena de agosto será a quenda de San Pedrines, para cativada de 4 a 8 anos, e do Campamento Urbano, con propostas para rapazada de 8 a 14 anos e de 14 a 17.

Noticias relacionadas

ESPECIAL CAMPAMANTOS DE VERÁN 2026

ESPECIAL CAMPAMANTOS DE VERÁN 2026

ESPECIAL CAMPAMANTOS DE VERÁN 2026

O programa pecharase a finais de agosto e en setembro coas Mañás no Bosco II, que volverán ofrecer actividades para pequenos, medianos, maiores e para o grupo xuvenil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
  2. Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
  3. El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
  4. Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
  5. La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
  6. Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
  7. United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York tras la renovación de la pista de Lavacolla
  8. De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía

Don Bosco promove un lecer con valores

O Campus Sar ábrelle a porta a un verán de piscina, deporte e risas

O talento da mocidade para as matemáticas ponse a proba na USC

O talento da mocidade para as matemáticas ponse a proba na USC

El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo

El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo

En medio de la polémica, abren la convocatoria del Premio CGAC de Investigación y Ensayo sobre arte contemporáneo

En medio de la polémica, abren la convocatoria del Premio CGAC de Investigación y Ensayo sobre arte contemporáneo

Un conductor da positivo en tres sustancias tras un accidente en Santiago y la Policía recupera una moto robada en Conxo

Un conductor da positivo en tres sustancias tras un accidente en Santiago y la Policía recupera una moto robada en Conxo

Malinas, la ciudad belga 'gemela' de Santiago cuyo modelo urbano quiere replicar el PP en Compostela

Malinas, la ciudad belga 'gemela' de Santiago cuyo modelo urbano quiere replicar el PP en Compostela

Tres estudantes do Eduardo Pondal van á fase nacional dunha competicición de referencia da estatística: “Foi unha alegría moi grande”

Tres estudantes do Eduardo Pondal van á fase nacional dunha competicición de referencia da estatística: “Foi unha alegría moi grande”
Tracking Pixel Contents