Flying Fun prepara en Santiago un campamento de verán pensado para que os nenos e nenas aprendan inglés dun xeito divertido, dinámico e personalizado. A actividade desenvolverase desde o 22 de xuño, durante o mes de xullo e tamén en setembro, cun horario amplo de mañá, entre as 8.45 e as 14.45 horas.

Flying Fun: aprender inglés é divertido!

A proposta está dirixida a nenos e nenas de 3 a 10 anos e desenvolverase 100 % en inglés. O obxectivo é combinar diversión e aprendizaxe a través de actividades educativas, xogos interactivos, experiencias creativas e propostas adaptadas á idade dos participantes.

Flying Fun preséntase como un espazo creativo situado en Santiago no que a rapazada pode achegarse ao inglés nun entorno próximo, moderno e divertido. O seu método combina aprendizaxe, creatividade e experiencias participativas para favorecer tanto as habilidades lingüísticas como o desenvolvemento persoal dos nenos e nenas.

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O centro ofrece inglés creativo para nenos, actividades educativas dinámicas, xogos, aprendizaxe interactiva, campamentos e propostas de creatividade infantil. As familias interesadas poden solicitar máis información no teléfono 624 132 122.