El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo

El rugido de los helicópteros militares volvió a resonar este sábado sobre Santiago. Tras la cancelación del desfile aéreo del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo por las condiciones meteorológicas adversas, los NH90, Chinook, Cougar y Tigre desplegados durante los últimos días en Galicia emprendieron el regreso a su base logística de Lavacolla, dejando imágenes poco habituales en el cielo compostelano.

Las aeronaves, que habían participado durante toda la semana en los preparativos del gran despliegue militar organizado en la ciudad olívica, comenzaron a volver a la capital gallega a lo largo de la jornada, protagonizando varios sobrevuelos sobre distintos puntos de Santiago que no pasaron desapercibidos para los vecinos.

Numerosos santiagueses levantaron la vista al escuchar el inconfundible sonido de los rotores y pudieron observar cómo diferentes helicópteros militares cruzaban repetidamente el cielo de la ciudad antes de dirigirse a las instalaciones aeroportuarias de Lavacolla, donde habían estado estacionados durante los últimos días como parte del operativo logístico.

Dos helicópteros Chinook CH-47 sobrevolando Santiago este sábado / David Suárez

Los helicópteros más avanzados del Ejército

La presencia de estas aeronaves en Santiago ya había despertado una notable expectación durante este viernes. En declaraciones recogidas por EL CORREO GALLEGO, el suboficial mayor Rico, del aeródromo militar de Santiago, explicaba que el aeropuerto compostelano se había convertido en uno de los principales puntos de apoyo del despliegue aéreo organizado para el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. Entre los aparatos desplazados figuraban algunos de los helicópteros más avanzados de los ejércitos españoles, como los NH90, los Chinook CH-47, los Cougar AS532 o los Tigre de ataque, además de otros modelos pertenecientes a distintas unidades de las Fuerzas Armadas.

Los helicópteros militares de las Fuerzas Armadas sobrevolando Satiago este sábado / David Suárez

El mal tiempo obliga a cancelar la exhibición

Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas han obligado finalmente a suspender el desfile aéreo previsto sobre la playa de Samil, uno de los actos más esperados de la jornada central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. La decisión alteró la planificación prevista y provocó el regreso de buena parte de los medios aéreos desplegados en Galicia.

Debido a esto, pasado el mediodía los helicópteros militares de las Fuerzas Armadas regresaron a la base de Santiago sobrevolando la ciudad en diferentes maniobras de aproximación durante su vuelo antes de tomar tierra en Lavacolla.