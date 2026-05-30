El aeropuerto de Santiago estrena ruta directa con Ámsterdam: KLM aterriza por primera vez en Galicia

La llegada de KLM a Santiago marca un nuevo hito en la expansión internacional del aeropuerto Rosalía de Castro. Apenas dos días después de la reapertura de la pista tras las obras de renovación y del estreno de la conexión directa con Nueva York de United Airlines, la aerolínea neerlandesa ha inaugurado este sábado su primera ruta entre Galicia y Ámsterdam, consolidando a Lavacolla como uno de los principales nodos aéreos del noroeste peninsular.

El vuelo KL1565, operado por un Embraer 190 de KLM Cityhopper, aterrizó en la terminal compostelana con una ocupación cercana al 90 % en el que es el debut de la compañía tanto en el aeropuerto santiagués como en la comunidad gallega. Poco después despegó el primer enlace de regreso hacia el aeropuerto de Schiphol, prácticamente lleno.

Aviones de KLM en el aeropuerto de Schipol. / EFE

Un nuevo impulso a Lavacolla

La llegada de KLM supone un nuevo impulso para la internacionalización del principal aeropuerto gallego en una semana especialmente significativa para sus aspiraciones de conectividad exterior. El pasado miércoles, coincidiendo con la reapertura de la pista tras las obras ejecutadas por Aena, United Airlines puso en marcha su conexión directa con Nueva York-Newark, recuperando un enlace transatlántico que consolida a Santiago como puerta de entrada internacional para Galicia.

Imagen de la pista del aeropuerto de Santiago tras la reapertura / Aena

El director general de Air France-KLM para España y Portugal, Laurent Perrier, destacó la importancia estratégica de la nueva operación. “Estamos muy satisfechos con esta nueva ruta, que supone la llegada de KLM por primera vez al aeropuerto de Santiago y a Galicia. Queremos facilitar los viajes hacia esta comunidad y ofrecer a los pasajeros gallegos un acceso sencillo tanto a Europa como a los destinos intercontinentales de nuestra red”, señaló.

La conexión con Ámsterdam estará operativa hasta el próximo 24 de octubre. Durante los meses de julio y agosto contará con frecuencias diarias, mientras que en junio, septiembre y octubre operará los fines de semana. Los vuelos serán realizados con aeronaves Embraer 190 y Embraer 175, con capacidades de 100 y 88 pasajeros respectivamente y configuración de clase Business y Economy.

Como guiño a los viajeros del primer vuelo con salida desde Santiago, la compañía repartió a bordo las tradicionales stroopwafles, las populares galletas neerlandesas que forman parte de la imagen de marca de KLM.

Ámsterdam, puerta a más de 160 destinos

La incorporación de esta ruta permite conectar Galicia con uno de los principales hubs europeos, desde donde la aerolínea ofrece enlaces a más de 160 destinos en todo el mundo. Además, refuerza la posición de Santiago dentro de la red española de KLM, que este verano operará vuelos desde nueve aeropuertos nacionales hacia Ámsterdam.

Entrada de la terminal del aeropuerto de Schipol / MARCEL ANTONISSE

Una semana histórica para Lavacolla

Tras meses marcados por las limitaciones derivadas de las obras en la pista, Lavacolla encadena así dos importantes hitos internacionales en apenas unos días. Primero fue la recuperación del enlace directo con Nueva York y ahora la llegada de KLM, dos movimientos que apuntalan la estrategia de crecimiento exterior del aeropuerto compostelano y amplían las opciones de conexión para viajeros, empresas y turistas.