Malinas, la ciudad belga 'gemela' de Santiago cuyo modelo urbano quiere replicar el PP en Compostela

Entre 90.000 y 100.000 habitantes, sede religiosa destacada con una catedral presidiendo su arquitectura urbana, fuerte peso histórico superior a su dimensión actual como urbe, elevada presión turística, casco antiguo reconocido por la UNESCO, configurada entre dos ciudades más importantes... Esta descripción, que bien podría ser la de Santiago de Compostela, es en realidad la de Malinas, la ciudad belga a camino entre Bruselas y Amberes cuya realidad la convierte en algo así como una gemela de la capital gallega.

Una coincidencia que llamó la atención del portavoz del PP santiagués, Borja Verea, que puso en marcha algo así como un plan propio de política exterior para visitar ciudades similares a Santiago donde se han puesto en marcha medidas eficaces replicables a nivel gallego. "Se trata de conocer soluciones que ya están funcionando en otras ciudades europeas que comparten nuestros mismos retos: vivienda, limpieza, seguridad, transporte...", explica el líder popular. Y Malinas fue su primera parada.

A principios de mes viajó a Bruselas para realizar un periplo por esa nueva realidad con el fin de inspirar ideas para su propio programa como alternativa de gobierno en Santiago. "Destacaría de todo el viaje Malinas, una ciudad similar a Santiago" en muchos aspectos y que es "referente europeo en limpieza, recuperación de los espacios públicos y seguridad".

Seguridad y limpieza

Aunque el viaje incluyó también visita institucional a organismos europeos "que pueden tener influencia en Santiago", como la red Eurocities, y encuentros con el gobierno local de Bruselas, Verea puso el foco en esa visita a Malinas, donde fue recibido por el equipo de gobierno local. "Allí queda demostrado que con buena gestión, planificación, coordinación y visión de ciudad en el medio y largo plazo se pueden mejorar mucho las cosas". Y los datos están ahí: en doce años Malinas dio la vuelta a muchos de sus parámetros negativos.

En seguridad, mejoraron sus ratios "con el incremento de efectivos y la presencia policial en la calle, con el incremento contundente de cámaras de videovigilancia y con la seguridad como prioridad política", datalla Verea.

En cuanto a limpieza, otro de los caballos de batalla del PP en Santiago, "adquirieron máquinas adaptadas a la propia realidad de la ciudad", lo que supone un salto significativo porque "el casco histórico estaba perfectamente limpio y organizado". Y cuando la ciudad está limpia, "los propios ciudadanos se convierten en partícipes de esa limpieza porque no quieren ensuciar". Para Verea, en Santiago "no puedes pedir a la gente limpieza cuando tienes la ciudad sucia".

Otras áreas donde la gestión municipal mejoró parámetros en Malinas fue la movilidad o la rehabilitación urbana, "especialmente con la peatonalización". En cuanto al turismo, Malinas recibe parte del flujo enorme de Bruselas, pero no con la intensidad de Santiago. Aún así, Verea detectó que allí "no estigmatizan el turismo ni lo consideran un problema".

Plaza central de Malinas, en Bélgica / Cedida

Lamenta la falta de proyección exterior

Verea completó este primer viaje a camino entre lo profesional y lo institucional satisfecho. "Fuimos con ganas de aprender, de ampliar la visión sin atender a colores políticos, a que el gobierno de Malinas no es del PPE sino más bien una coalición de liberales flamencos, verdes e independientes", recuerda. Y la conclusión es que traen un montón de ideas replicables en Compostela. "Lo que aprendimos lo iremos anunciando en los próximos meses y parte de las medidas formarán parte de nuestra alternativa de gobierno". Y si Raxoi quiere aplicarlas ya, "seremos los primeros en aplaudir", celebra Verea.

El líder del PP loca lanza además una reflexión final: "Santiago abre las puertas de toda Europa". Se refiere a la facilidad con la que fue recibido por instituciones y gobiernos "simplemente poniendo por delante el nombre de Santiago", una ciudad que despierta "cierta admiración" y es "tremendamente conocida". Por eso lamenta que ni el actual equipo de gobierno de Santiago ni antes el socialistas Sánchez Bugallo hayan explorado más esta vía de internacionalización de la ciudad.