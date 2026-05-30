En medio de la polémica, abren la convocatoria del Premio CGAC de Investigación y Ensayo sobre arte contemporáneo

En medio de la polémica en el mundo del arte sobre el nuevo proceso para decidir que persona asume la dirección del CGAC, puesto de dicho museo de Santiago que ha recaído en el nombramiento de Eva López Tarrío, la Xunta de Galicia abre la convocatoria de la novena edición del Premio CGAC de Investigación y Ensayo sobre el arte contemporánea. Este galardón fue ganado en 2025 por Raquel Alonso Docampo y su nueva edición admite candidaturas hasta el 18 de septiembre.

Entre esas voces que cuestionan el nuevo método para designar el puesto de dirección del CGAC, destacan artistas gallegos tan reconocidos como Antón Patiño, que afirmó durante una entrevista con EL CORREO GALLEGO: "Non pode dirixir o museo un burócrata".

A la par, esta semana, el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, ha defendido el nombramiento de López Tarrío ya que, según él, responde a criterios "cualitativos".

Filosofía del galardón

El citado premio busca "promover el conocimiento y el acceso del público al arte contemporáneo en sus diversas manifestaciones, así como favorecer la comunicación social de las artes plásticas".

Según las bases publicadas en el Diario Oficial de Galicia, este galardón está dotado con 3.000 euros. Pueden optar a ganarlo toda persona física, mayor de edad siempre que presenten textos inéditos escritos en gallego según la normativa vigente y que estén relacionados con labores de investigación y producción de pensamiento en arte contemporáneo, con temática libre siempre que aborden dicha materia con carácter divulgativo.

Plazo y extensión

El fallo de este galardón de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude se revelará antes del 31 de diciembre de 2026. Los trabajos originales aspirantes a lograr el galardón no podrán contener ilustraciones y deber ser de entre 150.000 y 450.000 caracteres (incluidos espacios) excluyendo textos presentados en alguna de las ediciones anteriores.

Palmarés de años anteriores

En 2019 se inauguró el palmarés de este premio y la colección paralela asociada a ello, "CGAC_Ensaio", inaugurada con un texto llamado "A arte está feita dunha materia incerta e fragmentaria", del ourensano Rosendo Cid, y luego salieron: "Tigres en magnolias: a maxia como transformación na arte contemporánea", de María Marco; "Memoria do azul: afección monocroma do contemporáneo", de Laura Calvo; "O menor: procesos a-significantes na arte contemporánea", de Matías Rodríguez-Mouriño, "A caverna baleira: catálogo de arte inmaterial, imposible e inexistente", de Jorge Fernández Gonzalo; "A escola da noite", de Aitor Hernández Marcos; "Parlamentos de xeo (e outras friccións teóricas de arte do século XXI)", de Sergio Meijide Casas, y el ya citado de Raquel Alonso Docampo.

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