Por riba da porcentaxe pactada
Raxoi saca peito polo investimento no rural: máis do 2% no que vai de mandato
Goretti Sanmartín defende que nos exercicios de 2024, 2025 e 2026 se investiron 9,7 millóns nesta área, hai máis de 40 proxectos executados ou en marcha, especialmente na zona norte
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, informou este venres sobre a reunión do Consello Municipal do Medio Rural celebrada no Pazo de Raxoi o martes 26. A rexedora explicou que nesa xuntanza se fixo «un repaso extenso e detallado de actuacións nas diferentes parroquias» e defendeu que «este goberno está a cumprir co pacto polo rural e supera a porcentaxe de gasto comprometido».
En concreto, Sanmartín especificou que «só contando o investimento de Medio rural nos exercicios de 2024, 2025 e 2026, suma arredor de 9,7 millóns de euros, 2,23% do total municipal, por riba do 1% comprometido no Pacto polo Rural».
Sanmartín explicou tamén que destes investimentos nas parroquias derivan «máis de 40 proxectos executados ou en marcha que supoñen uns 8 millóns de euros» e sinalou que durante os exercicios dos anos 2024 e 2025 rematáronse obras no rural por valor de 3 millóns de euros. Algunhas delas relativas a pavimentacións e melloras de accesos así coma obras de melloras na rede de abastecemento e saneamento, unha das principais eivas nas parroquias.
Con estes datos, e con 14 proxectos previstos ou en execución, así como outros oito en proceso de redacción a rexedora considera que «fica claro que estamos atendendo o rural e no bo camiño para equilibrar a débeda histórica».
A alcaldesa aclarou que esta información se lle trasladou aos membros do Consello Municipal de Medio Rural a través dun «cadro de detalle das actuacións» clasificadas polo tipo de obra, o ano, o lugar e a tipoloxía de contrato ou de gasto realizado.
Ademais fíxoselles entrega dun mapa «para visualizar a distribución territorial destas actuacións coas que o Concello segue unha estratexia de reequilibrio entre o norte e o sur do rural compostelán». Neste sentido, Sanmartín indicou que no que vai de mandato gran parte do esforzo investidor centrouse nas parroquias do norte, «as máis desatendidas historicamente».
Programa de rozas
A alcaldesa aproveitou a súa intervención en Raxoi para sinalar que durante este encontro coas asociacións do rural se deu detalle do programa de rozas, «que está seguindo a orde que se acordou coa representación veciñal», así como dos arranxos que se están a realizar nas vías, e da tramitación do novo contrato para o acondicionamento de gabias, «que terá unha dotación específica».
Tres servizos de mantemento que segundo indicou Sanmartín «supoñen un gasto neste ano de algo máis dun millón de euros, fronte aos algo menos de 625.000 euros que se dedicaron en 2023».
Contrato de transporte
A alcaldesa fixo referencia na xuntanza e na súa comunicación á prensa ao novo contrato de transporte urbano, que contempla a dotación de liñas «alimentadoras do rural» e que se atopa neste momento en fase de adxudicación. «A respecto do novo contrato, a representación da veciñanza manifestou súa valoración positiva, tendo en conta que os buses van chegar por primeira vez a todas as parroquias e se vai mellorar a conectividade cos diferentes puntos de interese en toda a cidade», sinalou a alcaldesa.
Goretti Sanmartín insistiu tamén en que este novo contrato, de servizo e non de concesión, «está deseñado para que o Concello poida realizar axustes sobre o trazado inicial que consta nos pregos, polo que poderán facerse mudanzas en función das necesidades que se constaten, dentro do marco das condicións do contrato, para mellorar o servizo ao ámbito rural».
