Robótica e realidade virtual en Aula Desafío

Aula Desafío xa ten abertas as inscricións para os seus campamentos de 2026 en Santiago, unha proposta dirixida a nenos e nenas de 5 a 12 anos que combina actividades tecnolóxicas, xogos ao aire libre, deporte e retos de lóxica. As prazas son limitadas e haberá dúas localizacións: Galeras e Feáns.

O Campamento Feáns desenvolverase do 22 ao 26 de xuño na rúa Feáns, 1, nas instalacións da Academia New York. Pola súa banda, o Campamento Galeras celebrarase do 29 de xuño ao 31 de xullo na rúa Galeras, 17, na Academia Speak English. En ambos os casos, o horario será de 9.00 a 14.00 horas, con entrada flexible para facilitar a organización das familias.

A programación aposta por aprender facendo e xogando. Entre as actividades tecnolóxicas figuran a programación e a robótica con Lego e outros kits educativos, o deseño de espazos, xogos ou escenas en realidade virtual con visualización mediante lentes VR e a programación ou pilotaxe de drons. O obxectivo é estimular a creatividade, o pensamento lóxico e a resolución de problemas dun xeito práctico e divertido.

A parte tecnolóxica completarase con propostas de lecer e tempo libre. A rapazada participará en buscas do tesouro, xogos de pistas e orientación, aproveitando o entorno natural, ademais de practicar deportes ao aire libre como tenis, bádminton, fútbol, voleibol ou baloncesto. Tamén haberá xogos de lóxica e enxeño, retos visuais, xogos de construción, acertixos, estratexia e experimentos científicos.

As tarifas son de 76 € para o Campamento Feáns e de 95 € por semana completa no Campamento Galeras. Tamén existen diferentes descontos e a posibilidade de asistir días soltos, a 20 € por xornada. n

