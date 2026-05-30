"No descartamos que Ryanair deje Lavacolla si siguen subiendo los costes"

Ryanair cerró su base en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro en octubre y redujo sus operaciones en más de un 70 %. La portavoz de la aerolínea en España, Alejandra Ruiz, insiste en que Aena debe cambiar su política de tasas para que sea rentable mantener la actividad en terminales regionales como la compostelana. Asegura que la programación del próximo invierno está condicionada a los próximos pasos que se produzcan en materia tarifaria, sin desechar medidas más drásticas a medio plazo.

¿Qué balance hacen de los siete meses transcurridos desde el cierre de la base en Lavacolla?

La subida de tasas aeroportuarias desde el año 2024 restó competitividad a los aeropuertos regionales. Reclamamos a Aena y al Gobierno una bajada tarifaria y planteamos una propuesta que en Santiago incluía un aumento de plazas de 15% y cuatro nuevas rutas, pero no se obtuvo respuesta, con lo que no nos quedó más remedio que reducir capacidad. Santiago ha perdido 12 rutas y un 74 % de tráfico. Esta situación no es agradable para nosotros, nuestro deseo sería seguir creciendo en Santiago.

Entonces, ¿la presencia de Ryanair está condicionada únicamente a las tasas?

Sí, nuestra presencia y futuro en Santiago está al 100 % sujeto a lo que ocurra con las tasas aeroportuarias. Ahora estamos pendientes del Dora III, el documento que las regula para los próximos 5 años. Desde el sector, a través la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), pedimos una bajada tarifaria para toda la industria en los próximos 5 años que nos permita crecer, porque se ha demostrado que, cuando las tasas han estado congeladas, se ha producido un efecto multiplicador.

La programación de invierno depende de las tasas

Y en este contexto, ¿cuáles son los planes a corto y medio plazo de Ryanair en Santiago?

Estamos operando una programación de ocho rutas, cinco nacionales y tres internacionales. Entre las temporadas de invierno y verano, esperamos cerrar 2026 con unos 364.000 pasajeros. Ahora estamos configurando la programación de invierno, pero está totalmente sujeto a lo que suceda finalmente con el Dora III, que tendrá que votarse en el Consejo de Ministros en septiembre como muy tarde. Será cuando podamos configurar el calendario definitivo.

¿Qué tendría que ocurrir para que Ryanair vuelva a tener una base en Lavacolla?

Sin duda, tendría que producirse esa bajada de tasas. Es algo que a lo que obviamente no podemos comprometernos en el corto plazo. Si hubiera un resultado positivo para nosotros en cuanto a las tasas, sí que empezaríamos a estudiar el recuperar rutas perdidas y conectividad, y poco a poco volver a estudiar planes de crecimiento, por supuesto, abiertos a poder considerar apertura de base en todos aquellos lugares que sean competitivos para nosotros. Vamos a recibir 300 nuevos aviones en los próximos 6-7 años, nos empiezan a llegar a partir de la primavera del año que viene y nos permitirán gran capacidad de crecimiento.

Si se mantienen los planes de Aena, ¿hay posibilidades de que cancelen toda su actividad en el Rosalía de Castro?

Si no bajan las tasas, este invierno con seguridad podrá haber más recortes. No estamos contemplando en el corto plazo el cese de operaciones en Santiago, sería una situación muy drástica, pero si sigue esta senda negativa de incremento de costes para las aerolíneas, es algo que tampoco podríamos descartar, lamentablemente. Por eso estamos con esa insistencia y estamos siendo muy proactivos desde que Aena empezó a subir las tasas. Somos el principal operador en la mayoría de aeropuertos en los que operamos, incluido Santiago antes de que comenzaran los recortes, y lo sentimos también como nuestra casa.

Percepción de los usuarios

¿Creen que esta situación ha generado un desgaste de la imagen de Ryanair en Santiago entre los usuarios?

No percibimos cambios en este sentido. Hemos sido muy firmes en nuestra postura y el hecho de que no es solo Ryanair quien busca este cambio en las tasas, sino todo el sector, deja claro que no es una estrategia sin más de la aerolínea, sino que es algo muy relevante para las compañías y para que España no pierda competitividad. Ryanair tiene las tarifas más bajas de Europa y por eso nuestro producto siempre se va a vender bien. Nuestros aviones siguen estando llenos y confiamos en que los pasajeros sigan volando con nosotros allá donde estamos operando, incluido Santiago.