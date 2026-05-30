Un proxecto sobre auga da billa vs embotellada
Tres estudantes do Eduardo Pondal van á fase nacional dunha competicición de referencia da estatística: “Foi unha alegría moi grande”
Representarán a Galicia en Gran Canaria no Concurso Avatar cun experimento para comprobar se a xente distingue entre auga da billa e embotellada
Tres estudantes de 1º da ESO do instituto Eduardo Pondal de Santiago son uns dos gañadores do I Concurso Avatar Galicia, organizado pola Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións (SGAPEIO), dentro da categoría de 1º e 2º da ESO.
Co seu proxecto, titulado Auga da billa vs comprada, conseguiron o pase á fase nacional do certame, coorganizado pola Sociedade de Estatística e Investigación Operativa (SEIO) e considerado unha das competicións de referencia da estatística escolar en España. A cita celebrarase en Gran Canaria entre o 25 e o 27 de xuño, apenas uns días despois do remate do curso.
Os tres alumnos —Valeria Rodríguez García, de Laraño (Santiago); Samuel Paredes Pérez, de Pousada (Ames); e Ángel Ferro Suárez, da Ramallosa (Teo)— estiveron tutorizados polo profesor de Matemáticas Marcos Rodríguez Espín.
O traballo partía dunha pregunta sinxela: é realmente capaz a xente de distinguir entre auga da billa e auga embotellada? Para comprobalo, realizaron unha experiencia práctica baseada en enquisas e probas de degustación durante os recreos do instituto. En total levaron a cabo 61 enquisas entre alumnado de 1º e 2º da ESO e tamén de 1º de Bacharelato. Segundo os resultados obtidos, o 60,7% das persoas participantes acertou, mentres que o resto non foi quen de identificar correctamente a procedencia da auga.
Un dos datos que máis chamou a atención do grupo foi que, segundo explican, “acertaron moito máis os que bebían auga da billa que os que consumían comprada”. Para garantir a fiabilidade do experimento, as botellas estaban numeradas e escollíanse ao azar. “Nin nós sabiamos cal era cada unha ata o final; só o profesor, que as mesturaba”, sinalan.
O proxecto desenvolveuse durante o segundo trimestre, coincidindo co inicio do tema de estatística na materia de Matemáticas. O docente foi quen lles propuxo participar no concurso e organizou diferentes grupos de traballo. De feito, desde o centro presentáronse máis proxectos, aínda que finalmente o seleccionado na fase galega foi o elaborado por este equipo.
A exposición oral realizouse o pasado 21 de maio na Facultade de Matemáticas da USC, diante dun tribunal e do resto de participantes das distintas categorías do certame, que tamén inclúe alumnado de 3º e 4º da ESO, FP básica, Bacharelato e ciclos formativos de grao medio.
A profesora que os acompañará na fase nacional: "Descubriron que podían desfrutar das matemáticas dunha forma diferente á habitual"
A noticia da clasificación para a fase nacional colleu por sorpresa aos tres estudantes. “No meu caso non era capaz de crelo. Estaba todo o tempo pellizcándome porque pensaba que era un soño. Non me cría que puidera ir a Canarias”, recoñece Valeria Rodríguez. Samuel Paredes lembra tamén a emoción do momento: “Foi unha alegría moi grande. Podía non tocarnos a nós”. Ademais, asegura que esta experiencia terá un valor especial porque será a súa primeira vez nas illas. Ángel Ferro admite que nin sequera eran conscientes do alcance do premio. “Non sabiamos que, se pasabamos, iamos ir a unha fase nacional. O profe non nolo dixera”, comenta.
Na fase nacional estarán acompañados por Emilia Díaz, profesora do departamento de Matemáticas do instituto, que tamén destacou o impacto positivo da experiencia no alumnado. “Xa vivín con eles un pouco toda a preparación. Descubriron que podían desfrutar das matemáticas dunha forma diferente á habitual”, explica. “Tiveron que traballar moito, pero a experiencia foi moi positiva para eles e tamén para min”, conclúe.
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- Adiós a las conexiones perdidas: el aeropuerto de Santiago, referente internacional en fluidez operativa
- United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York tras la renovación de la pista de Lavacolla