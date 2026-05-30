Proxecto Estalmat-Galicia
O talento da mocidade para as matemáticas ponse a proba na USC
Seleccionáronse os 25 estudantes que conformarán a da 19ª promoción do proxecto Estalmat-Galicia
A Facultade de Metamáticas da USC acolleu este sábado a proba do Proxecto Estalmat-Galicia para a detección e estímulo do talento en matemáticas. Os participantes inscritos son 54 rapazas e 102 rapaces. Á provincia de A Coruña corresponden 97, 8 á de Lugo, 13 á de Ourense e 38 á de Pontevedra. Do total, 112 estudan en centros públicos e 43 fano en centros privados ou concertados, representando 56 localidades de 34 concellos diferentes.
Con esta promoción suman un total de 485 mozas e mozos seleccionados para participar no programa que impulsa o talento nas matemáticas. Son así xa 5.300 os e as estudantes que con 12 e 13 anos participaron nos últimos dezanove anos para facer a proba de selección.
Dúas horas e media
A proba, de dúas horas e media de duración, consistiu na resolución de 5 problemas de distinto tipo. As probas corríxeas de forma anónima un equipo de dez profesores, con dúas correccións independentes para cada problema, mentres que a preselección é feita polo conxunto do comité.
A lista alfabética dos preseleccionados farase pública na páxina web do proxecto (www.estalmatgalicia.com) antes do 30 de xuño. Os primeiros 25 rapaces e rapazas preseleccionados e os seus pais/nais/titores serán convocados a unha entrevista persoal, pois deberán adquirir o compromiso de acudir ás actividades do proxecto.
Canalización do talento
As actividades terán lugar na Facultade de Matemáticas. A duración é de 3 horas por sesión, nas mañás dos sábados dos dous vindeiros cursos académicos (20 sesións cada ano), con posibilidade de continuar un curso máis, Estalmat Pi (15 sesións).
Con esta iniciativa trátase de detectar e prestar atención a nenos e nenas con talento, desenvolvendo aspectos que permitan axudar a pensar en matemáticas, resolver problemas e, en definitiva, gozar desta ciencia ao tempo que se detecta e canaliza o talento matemático para o seu mellor aproveitamento pola sociedade.
O Proxecto Estalmat-Galicia
O Proxecto Estalmat-Galicia para a detección e estímulo do talento en matemáticas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, forma parte do Proxecto Estalmat-España, implantado en varias comunidades autónomas. Conta cun financiamento específico da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación profesional, da Axencia Galega de Innovación, das Deputacións da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e do Concello de Ames. Entre os colaboradores que aportarán material, ademais dos xa mencionados figura Casio educación.
Desde finais do pasado ano Estalmat-Galicia forma parte do proxecto SUMO Valor da USC, desde o que xa aportaron particulares e as empresas DXC Technology desde o seu Centro de Excelencia para iniciativas de Datos e Intelixencia Artificial para España e Portugal, con sede en Santiago, e o Centro de Investigación Mestrelab.
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York tras la renovación de la pista de Lavacolla
- De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía